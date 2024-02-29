Dünyanın En Hızlı Pilotu Dünyanın En Hızlı Drone’una Karşı

Red Bull Racing pilotu Max Verstappen’in yeni sezonda kullanacağı aracı Oracle Red Bull Racing RB20, F1 One Shot projesiyle Formula 1 hayranlarına ilk kez bu kadar yakından gösterildi. Hollandalı ekip 'Dutch Drone Gods' tarafından yeni teknolojiyle icat edilen dünyanın en hızlı drone’u, Verstappen’i bir tur boyunca takip ederek tek seferde en hızlı FPV drone çekimini gerçekleştirdi.

Standart drone'lar yaklaşık 30 dakikalık pil ömrüyle saatte yaklaşık 60 km hızla giderken, RB20'yi takip etmek için tasarlanan yeni drone'un bir F1 arabasının çevikliğiyle uçması gerekiyordu. Proje için bir F1 aracından iki kat daha hızlı gidebilen, 300 km/sa hıza sadece 4 saniyede ulaşabilen ve 350 km/sa'in üzerinde azami hıza çıkabilen bir drone yaratmak bir yıldan fazla zaman aldı. Shaggy FPV olarak da bilinen Hollandalı drone pilotu Ralph Hogenbirk, Verstappen'in arkasında bir tur atmak için çok sayıda uçuş simülasyonuyla hazırlandı.

Max Verstrappen deneyimle ilgili, "Bir drone'un sadece kamera çekimi için bu kadar hızlı gittiğini göreceğimi hiç düşünmezdim. Islak zeminde sürerken beni takip ettiğini bilmiyordum ve bazı yerlerde bana çok yakındı. Ne kadar hızlı ayak uydurabildiğine ve virajlarda ne kadar yakınlaşabildiğine gerçekten şaşırdım. Formula 1 izlemeye biraz farklı bir bakış açısı kazandırıyor " ifadelerinde bulundu.