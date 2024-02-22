  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Ayhancan Güven Yeni Sezonda Porsche Fabrika Takımı’nda Yarışacak

Ayhancan Güven Yeni Sezonda Porsche Fabrika Takımı’nda Yarışacak

Yayınlanma:
Ayhancan Güven Yeni Sezonda Porsche Fabrika Takımı’nda Yarışacak
Dünyanın en prestijli binek otomobil yarışlarından DTM’de geçtiğimiz yıl gösterdiği performansla dikkatleri çeken Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından Porsche Fabrika Takımı Manthey EMA ile yeniden DTM’de yarışacak.

DTM’de düzenli olarak yarışan ilk Türk yarış pilotu unvanına sahip olan Ayhancan Güven, önümüzdeki sezon aynı seride Porsche Fabrika Takımı Manthey EMA pilotu olarak yeniden boy gösterecek. Organizasyonda geçtiğimiz yıl hem pilot hem de takım klasmanında şampiyonluğa ulaşan Manthey EMA yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösteriliyor. Ayhancan Güven geçen yılın şampiyonu Thomas Preining ile takım arkadaşı olacak.

DTM’deki ilk sezonunda podyuma çıkma başarısı da gösteren Red Bull sporcusu Güven yaptığı açıklamada, “Bu projeyi ve sunduğu fırsatları gerçekten dört gözle bekliyorum. Bir sürücü için son şampiyon takımın bir parçası olmak harika bir şey ve 2016'da Sports Cup'ta başlayan bir Porsche sürücüsü olarak benim için bunun özel bir anlamı var. Tüm bu aşamalardan geçmek ve DTM'de Grello ile yer almak bir rüyanın gerçekleşmesi demek. Önceki yıllarda Manthey ekibinin bir kısmıyla çalışma fırsatım oldu. Sezonu birlikte geçirmek için sabırsızlanıyorum, bu fırsat ve bana duydukları güven için Porsche Motorsport ve Manthey'e teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

DTM’de 2024 sezonunun ilk yarışı 26-28 Nisan tarihlerinde Oschersleben’de koşulacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu piste çıkıyor
Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu piste çıkıyor
Süper Lig'de 23. haftanın programı
Süper Lig'de 23. haftanın programı
İBB Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu toplantısına davet edildi
İBB Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu toplantısına davet edildi
Türk Futbolunun Çehresini Değiştirecek Yenilikler: VAR Kayıtlarından Yabancı Gözlemcilere
Türk Futbolunun Çehresini Değiştirecek Yenilikler: VAR Kayıtlarından Yabancı Gözlemcilere
Yılın Takımı EA SPORTS FC Mobile İçin Yayınlandı!
Yılın Takımı EA SPORTS FC Mobile İçin Yayınlandı!
2024 Dakar Rallisi’nde Şampiyon Red Bull Sporcusu Carlos Sainz
2024 Dakar Rallisi’nde Şampiyon Red Bull Sporcusu Carlos Sainz
Dakar Rallisi’nde Son İki Güne Carlos Sainz Zirvede Giriyor
Dakar Rallisi’nde Son İki Güne Carlos Sainz Zirvede Giriyor