Ayhancan Güven Yeni Sezonda Porsche Fabrika Takımı’nda Yarışacak

DTM’de düzenli olarak yarışan ilk Türk yarış pilotu unvanına sahip olan Ayhancan Güven, önümüzdeki sezon aynı seride Porsche Fabrika Takımı Manthey EMA pilotu olarak yeniden boy gösterecek. Organizasyonda geçtiğimiz yıl hem pilot hem de takım klasmanında şampiyonluğa ulaşan Manthey EMA yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösteriliyor. Ayhancan Güven geçen yılın şampiyonu Thomas Preining ile takım arkadaşı olacak.

DTM’deki ilk sezonunda podyuma çıkma başarısı da gösteren Red Bull sporcusu Güven yaptığı açıklamada, “Bu projeyi ve sunduğu fırsatları gerçekten dört gözle bekliyorum. Bir sürücü için son şampiyon takımın bir parçası olmak harika bir şey ve 2016'da Sports Cup'ta başlayan bir Porsche sürücüsü olarak benim için bunun özel bir anlamı var. Tüm bu aşamalardan geçmek ve DTM'de Grello ile yer almak bir rüyanın gerçekleşmesi demek. Önceki yıllarda Manthey ekibinin bir kısmıyla çalışma fırsatım oldu. Sezonu birlikte geçirmek için sabırsızlanıyorum, bu fırsat ve bana duydukları güven için Porsche Motorsport ve Manthey'e teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

DTM’de 2024 sezonunun ilk yarışı 26-28 Nisan tarihlerinde Oschersleben’de koşulacak.