Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu piste çıkıyor

Dünyanın en popüler ve en hızlı büyüyen motor sporları organizasyonları Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2024 sezonu 24 Şubat Cumartesi günü Avustralya Philip Island Pisti’nde gerçekleşecek olan ilk yarışlarla başlıyor. Dünyanın dört bir yanında merakla beklenen şampiyona toplamda 12 etap ve 32 yarıştan oluşacak.

Bu yıl BMW takımına geçerek yeni bir meydan okuma gerçekleştiren , 2021 sezonu Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda bir kez daha zirvenin sahibi olmak için ter dökecek. Red Bull sporcuları Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise bu yıl Dünya Supersport Şampiyonası’nın kazananı olmak üzere dünyanın dört bir yanından yetenekli pilotlarla mücadele edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası yalnızca Red Bull TV ekranlarında ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Dünya Supersport Şampiyonası’nın ilk yarışı 24 Şubat Cumartesi günü saat TSİ 06.30’da, Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı ise aynı gün TSİ 08.00’de gerçekleşecek. Temsilcilerimizin podyum mücadelesi vereceği yarışlar Redbull.com ve Red Bull TV uygulamasından izlenebiliyor.