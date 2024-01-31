Türk Futbolunun Çehresini Değiştirecek Yenilikler: VAR Kayıtlarından Yabancı Gözlemcilere

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, futbolun kalbinde önemli değişikliklerin müjdesi verildi. Trendyol Süper Lig'deki teknolojik gelişmeler, VAR kayıtlarının paylaşımı ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yenilenen yapısı gibi konular, futbolseverlerin merakla takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR Teknolojisinde Devrim

TFF'nin teknolojiye verdiği önem, Süper Lig maçlarını daha adil ve kesintisiz hale getirmek için atılan adımlarla kendini gösteriyor. VAR Merkezi'nde yapılan sunumda, Mustafa İlker Coşkun'un anlatımıyla Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin işleyişi gözler önüne serildi. Bu sistem, her bir Süper Lig stadına yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla ofsayt kararlarının hızla verilmesini sağlıyor. İnsani müdahalelerin azalması ve oyunun akış hızının artması, bu teknolojik yeniliğin en önemli getirileri arasında.

Kamuoyu ile Paylaşılacak VAR Kayıtları

Futbolun şeffaflığı adına atılan büyük bir adım da VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılması yönünde. Mustafa Eröğüt'ün ifadelerine göre, Süper Lig maçlarında kullanılan VAR kayıtlarının, benzeri İspanya La Liga'da olduğu gibi, maç sonrasında erişime açılması planlanıyor. Bu sayede, VAR kararlarının arkasındaki mantık ve süreç, futbolseverler tarafından daha iyi anlaşılacak.

Yabancı Gözlemcilerin Rolü ve MHK Yapısındaki Dönüşüm

Türk futbolunda hakemlik sistemini daha da iyileştirecek bir diğer yenilik, yabancı gözlemcilerin dahil edilmesi. UEFA'nın üst düzey görevlilerinden oluşacak bu yabancı gözlemci ekibi, hakem puanlamalarında belirleyici bir role sahip olacak. Böylece, hakem performanslarının objektif bir değerlendirmeye tabi tutulması amaçlanıyor.

MHK'nin yapısındaki değişiklik ise, Türk futbolunda adil yargılamanın ve hakem standartlarının yükseltilmesini hedefliyor. Yeni sistem, hakem değerlendirmelerinde daha şeffaf ve kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesini sağlayacak.

MHK’nin yapısı değişiyor

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalardan biri de TFF’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kulüpler Birliği ile istişare ettiği MHK'nin yapısının değiştirilmesi.

Planlamaya göre yeni MHK, 5 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 3’ü daha önce olduğu gibi yine TFF tarafından belirlenecek, 2 üye ise Kulüpler Birliği’nin önereceği ve üzerinde uzlaşma sağlayacağı kişiler olacak. Burada bir noktaya açıklık getiren Eröğüt, "Kamuoyunda yanlış bir anlaşılma oldu. Kulüpler Birliği temsilcilerinin kulüp temsilcileri olacağı zannediliyor. Bu açıkça FIFA kurallarına da aykırı. Böyle bir şey söz konusu değil. Kulüpler Birliğinin önereceği ama kulüp üyeliği bulunmayan kişiler olacak." diye konuştu.

Toplantının son bölümünde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu da toplantıya katılarak kısa bir süre gazetecilerle sohbet etti.