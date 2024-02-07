İBB Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu toplantısına davet edildi

2027 Avrupa Oyunlarına ev sahipliği yapmak için aday olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Şubat’ta Madrid’de düzenlenen Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu toplantısına davet edildi.

Davete İBB Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan, İBB Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İBB Olimpiyat Çalışma Grubu’nun Direktörü Oya Ünlü Kızıl ve Genel Sekreteri Alper Kasapoğlu’ndan oluşan heyet katıldı.

İBB AVRUPA OYUNLARI İÇİN HAZIR

Toplantıda, İstanbul’un Oyunlara ev sahipliği yapabilmesi konusunda sahip olduğu imkanları anlatan ve şehirdeki spor tesisleri, ulaşım ve konaklama durumu hakkında bilgi veren İBB heyeti, İstanbul’un bu prestijli spor etkinliğini düzenlemek için her açıdan hazır olduğunu vurguladı.

ADAYLIK SÜRECİ İLERLİYOR

Yapılan görüşmeler sonunda, Avrupa Olimpiyat Oyunları Komitelerinin Başkanı Sypros Capralos liderliğindeki bir heyetin Mart ayı başında İstanbul’u ziyaret ederek, incelemelerde bulunması ve adaylık sürecinin bir sonraki aşamaya taşınması kararlaştırıldı.

Avrupa Oyunları, İstanbul’un 2036 Olimpik ve Paralimpik Olimpiyat Oyunlarına adaylığı ve şehrin bu amaçla hazırlanması bakımından önem taşıyor.

AVRUPA BASINI: İSTANBUL’UN ALACAĞI KONUSUNDA ŞÜPHE YOK

Sözkonusu toplantıyı haber yapan yabancı basın siteleri, “Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği'nin (EOC) 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'a vereceği konusunda hiçbir şüphe yok. Ve işin çoğunu zaten yaptı.” yorumlarında bulundu.

EOC BAŞKANI: İSTANBUL’A GİTMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

EOC başkanı Yunan Spyros Capralos ise toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada; “İstanbul, Oyunlara ev sahipliği yapacak altyapıya sahip olduğunu ve bunun şehre getireceği faydaları memnuniyetle karşıladığını gösterdi. Görüşmelere devam etmek için İstanbul'a gitmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.