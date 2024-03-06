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Hasan Arat, PFDK'ye sevk edildi

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Hasan Arat, PFDK'ye sevk edildi
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da PFDK'ya gönderilenler arasında.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın sportmenliğe aykırı hareketi, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini'nin de kural dışı hareketleri dolayısıyla disipline gönderildiği kaydedildi.

İsmet Taşdemir, Arda Turan ve Caner Erkin de disiplinde

Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in ise hakaret ve tehdit ile ihraç edilmiş olmasına rağmen akredite alanlara girmesi sebepleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

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