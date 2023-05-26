Real Madrid, Barcelona, Ajax ve Liverpool gibi ünlü futbol takımlarının stadyumlarında kullanılan yüksek kaliteli suni çim halısının üreticisi Turk Grass Ma Carpet, Burj Khalifa’dan London School Of Economics’e kadar birçok dünya devi tarafından kullanılıyor.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük buluşmaları arasında yer alan Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde bu yıl, 27. kez kapılarını açtı. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından üreticilerin de yer aldığı fuara 850'ye yakın firma katıldı.

FUARIN YILDIZI TURK GRASS MA CARPET

Dekorasyon ve peyzaj alanlarında yurt içi ve yurt dışı birçok projeye malzeme temin eden, otel halısı, parça halı üretim ve satışında da sektörün öncü ve lider firmalarından olan, Gaziantep merkezli, yüzde yüz yerli sermaye Turk Grass Ma Carpet, fuarın en çok ziyaret edilen stantları arasında yer aldı.

Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’nın balkonlarından Hannover Messe’ye; Real Madrid, Barcelona, Ajax ve Liverpool gibi dünyaca ünlü takımların stadyumlarından London School Of Economics Futbol Sahası’na kadar birçok dünya devinin tercihi olan Turk Grass, ürettiği yüksek kaliteli suni çim halılarını Hometex Fuarı’nda Türk piyasasının beğenisine sundu.

“İÇ PİYASA İLE BULUŞTUK, ÜRÜN KALİTEMİZLE TAM NOT ALDIK”

Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Turk Grass Ma Carpet’ın kurucusu Memet Arslan, “Kurulduğumuz andan itibaren sürekli ihracat odaklı çalışmalarımız oldu. Dünya devlerinin tercihi olmayı başardık. Durum böyle olunca da iç piyasaya yeterince odaklanamadık. 2023-2024 yılları arasında iç piyasada önemli yatırımlarımız olacak. Bayilikler sistemi ile iç piyasada daha görünür, daha ulaşılabilir olacağız. HomeTex Fuarı’nda iç piyasa ile buluştuk. İş piyasada yeni müşteriler edindik, yeni siparişler aldık. Müşterilerimiz ürün kalitemize inanamadı” dedi.

Dekoratif kullanımdan bahçelere ve halı sahalara özel ürünler ürettiklerini vurgulayan Arslan, Turk Grass’ın yeni teknolojik gelişmeleri takip ettiğini ve ürün yelpazesini genişlettiğini de vurguladı. “Dünyaca ünlü futbol takımlarının halı sahalarına özel çim üretiyoruz. Dünyaya suni çim halıyı biz satıyoruz. Amacımız dünyada en çok satan olmak değil, en kaliteli ürünleri imal eden bir firma olabilmek” diyen Arslan şu bilgileri verdi:

“İÇ PİYASA ODAĞIMIZI ARTIRACAĞIZ, BAYİLİKLERLE ULAŞILIR OLACAĞIZ”

“İç piyasada ürünlerimize karşı çok önemli bir talep vardı. İhracattaki yoğunluğumuzu atıp da aslında iç piyasaya odaklanamadık. 2023 yılındaki HomeTex Fuarı ile yerli piyasanın bize yaklaşımını birebir deneyimledik. İç piyasada ürün kalitemizle ezber bozduk. Artık iç piyasaya daha fazla yoğunlaşacağız. Fuarda, standımıza gelip ürünlerimizi inceleyen müşterilerimiz iç piyasada belirli bir tekelleşmenin olduğunu ve bu durumun kendileri açısından bir handikap olduğunu bizlere ilettiler. Bizim iç piyasada bu kalite ile olmamız bu monopol sistemi de sonlandıracaktır. Bayilik sistemimiz ile yerli pazarda ulaşılabilir olacağız.

“ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK, ANTİ-STATİK ÜRÜNLERİN PATENTİNİ DÜNYADA İLK BİZ ALIYORUZ”

Sağlık bizim olmazsa olmazlarımız arasında geliyor. Halı sahalarda futbol oynayan futbolseverlerimizin sağlığını kontrol altında tutmayı amaçlıyoruz. Sağlık açısından bir önlem olarak kendi geliştirmiş olduğumuz anti-statik (topraklama etkisi olan) ve güneş ışınlarına karşı solmayı engelleyen ve yağmur tahliye sistemine sahip ürünlerimizi de HomeTex Fuarı’nda ziyaretçilere tanıttık. Anti-statik ürünler için patent başvurusunda bulunduk. 3 aylık bir zaman içerisinde bu ürünlerin patentini alarak dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız.

YAKLAŞIK 50 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

Japonya’dan Brezilya’ya, Arjantin’den Afrika ülkelerine kadar yaklaşık dünyanın 50 ayrı ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Made İn Türkiye etiketini tüm dünyaya göstermek. Turk Grass Ma Carpet olarak hedefimiz büyük. Enerjimiz yüksek. Bize yıllarca yapamazsınız dediler. Ama görüldüğü üzere dünyanın dev diye tabir edilen kuruluşları ile çalışıyoruz. Ürün kalitemiz hayran bırakıyor. Kalite tesadüf değildir. Hem ürün çeşidimizi hem de kalite çıtamızı artıracağız.”

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