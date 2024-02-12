BİRAZ NOSTALJİ VE DE ROMANTİZM

Yine İstanbul’a yalancı bahar geldi ve gitti, gidecek....

Biraz kasvetli havayı dağıtalım yalancıda olsa baharın tadını çıkaralım..

Adı üstünde “yalancı bahar”

Ama yine de yorgun yüreğim hınzır duygular içinde..

Her yılın şubat ayının ilk günlerinde havalarda bir güzel esinti başlar, çiçekler tomurcuklanır…

Bu güzel havalara inat birkaç gün sonra 14 Şubat… Sıcacık bir gün…

Kar yağsa da, fırtına esse de “tatlı sıcak bir gün”..

Bahar 14 Şubat günü sürse bile, arkası soğuk ve kış…

14 Şubat’ın yüreklerdeki ılıman ikliminde, içimizi yine hınzır düşler kaplar ama çok sürmez peşinden kar yağar.

Yüreğinde sıcaklık o soğuğu hissetmeyecektir inanın…

Her kar yağışında içimi değişik duygular kaplar.

Hep o eski şarkıyı hatırlarım…

İtalya’dan Türkiye’ye, uvertür şarkıcı olarak gelip, bir dünya starı olarak ayrılan Adamo’nun bozuk Türkçe’si ile belleklerimize yerleşen şarkısı…

“Her yeğde kağ vağ

Kalbim senin bu gejeeee”

Kar, nedense bende hep hınzırlık uyandırmıştır.

Hazan mevsiminin “hüzün”ünden çıkış olsa gerek…

İçim, kıpır kıpır, deli dolu ve çılgın…

Kemale erdik…

Eskiden yaptığımız gibi, buz üstünde kaymaya kalkışsak bir yerlerimizi kırarız…

Hani, kimseye sözde çaktırmadan yapmıyor da değiliz…

Buna yeniden yaşama sarılmak deniyor…

Hangi yaşta olursanız olun, sevgi yaşama sevincinizin motorudur.

Her türlü yaşama yeniden sarılın…

Sevin, sevdiğiniz kadar sevilecek, sevdiğiniz kadar yüceleceksin.

Ve sevginiz ömrü kadar yaşayacaksınız.

Önümüz 14 Şubat… Belki birkaç gün kaldı..

Yani Sevgililer günü....

Sevginin ve aşkın taçlandırıldığı ay…

Belki de “en masum hınzırlığın” doruklandığı gün…

Aşkın rengi kırmızıdır, simgesi de gül…

Şubat bitti mi, İlkbahar geliyor demektir…

Baharla birlikte yeni heyecanlara yelken açılır…

Bunu şıpsevdi kelebeklere benzetmeyin…

Yürek beyin ikilisinin insanlara hazırladığı bir tuzak bu…

Herkes bu tuzağa düşmeye hazır… Hatta ileri derecede gönüllü…

Artık romantizme hazırlık yapmak gerek…

Nisan’da “aşk yağmurları” başlar…

Mayıs, “yeniden aşık olma” ayıdır.

Neye isterseniz…

Doğaya, çiçeğe, güneşe, veya kadına… veya bir erkeğe…

Doğrusu her güzelliğe aşık olmaya gebedir Mayıs günleri…

Her sevgide, her aşkta yeniden doğacaksınız, bunu sakın unutmayın…

Bahar’ın sonu…

Şarkıcı sevgiye sevgiliye sesleniyor.

“Eylül’de gel…”

Hazan mevsimi yine geldi…

Sevgiler, aşklar hüzünlendi…

Romantizm, yüreklere, gözlere sığındı, uslandı, iyiden iyiye duygusallaştı…

Hazandan ve hüzünden çıkış yakındır…

Havalar şimdi sıcak gibi, ama soğuklar yakındır ve yine soğuk, kar yağacak…

Yine o eski şarkı…

“Her yeğde kağ vağ

Kalbim senin bu gejeeee”

Hayır doğru değil… Yanlış…

“Kalbim her gündüz ve gejeeee, seninle

Seni seviyorum”

Hepinizi…