Fenerbahçe koskocaman bir devreyi çöpe attı. Deyim yerindeyse hiçbirsey oynamadılar. Alanyaspor golü atana kadar iyi oynadı. Sayı üretebilmek adına öne gitme niyetindeydiler. Golü de buldular. Fakat öne geçtikten sonra etten duvar örüp sadece gol yememeyi değil gol atmamayı da amaçladılar!

Karşılaşma öncesinde Antalyaspor'un patronu Fatih Tekke defanslarının kötü olduğunu, bu yüzden geride kalmayacaklarını, önde pres yapacaklarını söylemişti. Fenerbahçe bana göre ağır bir penaltı kararıyla öne geçtikten sonra hocaların kafasındaki oyun sahnelenmeye başlandı adeta. Fenerbahçe nefessiz bir şekilde ikinci golü ararken, Alanyaspor futbolcuları da hocalarının maç öncesi verdiği taktiğe harfiyen uyarak Fenerbahçe ceza alanında daha fazla görünerek sarı lacivertlilerin oyun kurmasına yaptıkları baskıyla izin vermemeye çalıştılar. Baskı Fener'e ikinci golü getirse de, bu avantajı koruyamadılar.

ALKIŞLAR FATİH TEKKE'YE

Fatih Tekke'yi tebrik etmeli. Dersini iyi çalışmış, formülün önde pres yapmak olduğunun farkına vararak takımını hazırlamıştı karşılaşmaya. Hatta cümle aleme anons etti taktiğini hiç çekinmeden maç öncesi ayak üstü yapılan toplantıda.

Tekke ne kadar övgüyü hak ediyorsa, İsmail Kartal da eleştiriyi o kadar hak ediyordu maçın geneline baktığımızda. Bir teknik adam düşünün ki Cengiz gibi haftalardır takımını sırtlayan oyuncusunu sırf sarı kartlı diye oyunun çıkarırken, soyunma odasında Ünder'e; "Sarı kartlısın ama sana ihtiyacım var. Seni oyundan çıkarmıyorum. Sakin kal. Bu maçı sen alacaksın" diyemiyorsa, gole ihtiyacı varken, doldur boşalt oynayacağı belliyken, 1.93'lük dev santraforunu oyundan çıkartıyorsa, kupa maçlarında bile şans vermediği Kent'den medet umuyorsa, İrfan ile Cengiz'i bir arada oynatmayı asla düşünmüyorsa, Syzmanski haftalardır sadece gezinirken, Polonyalı oyuncunun yerine İrfan'ı ilk 11'e monte edemiyorsa, 38 yaşındaki santraforuna sadece ceza alanına odaklan diyemiyorsa, daha önce öğrencisi olan Serdar Dursun'u takımından hazır geldiği halde yanında değil de tribünde oturtuyorsa, söylenecek fazla bir şey yok sanırım Fenrbahçe’nin teknik patron adına.

Gecenin Notu: Bu beraberlik sadece İsmail Kartal 'a yazmaz. Hafta içinde verilen kararlarla yönetime de yazar.Şampiyonluğa oynayan bir takımın yönetimi ve teknik kadrosu elindeki hiçbir oyuncuyu anormal bir para kazanmadığı müddetçe satmaz. Kiraya ise asla vermez.

Tam 11 sene şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken Crespo, Emre Mor ve Lincoln ile yolları neden ayırıyorsunuz? Mor gibi hızlı bir oyuncunuz yokken, Crespo orta alanda oynayan oyunculara direk alternatifken, Lincoln solak olması sebebiyle joker olarak kullanılabilecekken, üçüne de yol verilmesi müthiş bir yönetim ve teknik kadro başarısıdır diye düşünüyorum!

O zaman alkışlar hem Fenerbahçe yönetimine, hem de takımını teknik adamsız bırakan İsmail Kartal'a! Bundan sonrası mı? Artık çok zor.