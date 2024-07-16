MEZAR TAŞI PARASI

Sonradan görme ekonomisinin magazin kanadında yeni gözaltılar var… Bu sonradan görmeler her nedense hep aynı meslekten; Güzellik sektörünün zaafından yararlanıp 100 satıp kasaya 1 koyarak vergiden kendilerini azade ediyorlar…

Satarak diyoruz ama ne sattıkları da pek belli değil…

Polatlar, güzellik kremi satarak trilyoner olmuş (!) önceki gün kelepçelen Güngenlerde aynı yöntemle kervana katılmış… Yani trilyoner olmuş…

Aslında onlara pek dokunana olmayacaktı, ama sonradan görmeliğin dayanılmaz cazibesiyle görgüsüzlüklerini sergileyince kendi kuyularını kazdılar…

Bunlar sadece kara para mı aklıyorlardı… İddia bu…

Ama soruşturmanın ilginç yönü ise şu. Hem Polatların, hem de Güngenlerin tüm şarlatanlılarının ve sahtekarlıklarının hatta bir adım ötesi güzellik meraklısı insanları dolandırmasının böylesi bir servet üretmesi pek mümkün görünmüyor…

Yani gözaltına alınan bu çiftlerin böylesi ticari bir zekaya da sahip olmadıkları kesin.. Öyle bir zekaları olsa kör gözün parmağına böyle teşhircilik yapmazlardı…

Kara paranın asıl patronları bu zavallılara “şarlatanlık yapın, ilgi çekin” talimatı mı verdi…

Yani; anlaşılan o ki, bu magazin meraklısı sonradan görmelerin perde arkasında asıl “baronlar” kimler…

Şu ana kadar bu konuyla ilgili her hangi bir çaba yok…

Aslında sayın İçişleri Bakanı da tribünlere oynuyormuş izlenimi veriyor…

Mahalle çeteleri yakalanıyor, o çeteleri kiralayan sermayeler için tık yok…

Ayrıca bu “uzaydan gelen paraları” kazananlar sadece bu kişiler değil; 3 kuruşluk işleri 15 kuruşa yapan ve de yıllar boyu garanti para ödemesiyle devlete iş yapanlar var…

Biraz maliyet hesabı ile bu anormal haksız kazançların miktarı belgelenebilir, aslında Maliye’de kayıtları vardır, kayıtlara bakılsa yeterlidir…

Ama, her şeyi bilen, matematik özürlü ekonomi dahisi, İngiltere’den İthal Şimşek bu kişilere vergi dahi koymaz, koyamaz..…

Ama bunca hengame arasında10 bin lira ile açlığa mahkum emekliye lütfedip iki bin lira zam yapmakla övünülmesini de pek anlamak mümkün değil.

Galiba bu iki bin lira açlıktan ölen emeklinin mezar taşı parası olsa gerek…

Nasıl olsa kara paracıların magazin takımı içeride yenileri de yoldadır muhakkak…

Yani Türkiye giderek temizleniyor(!)

Yoksa………..