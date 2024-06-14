KANUNİ Mİ, HUKUKİ Mİ?

Biz sade vatandaşlarız. Bazı kavramlar bizlerin boyunu aşar.. Anladığımız kadarıyla bazı meslek erbaplarının da bu tartışmalı kavramlar boyunu aşıyor..

Çünkü onlardan “tık” yok!

Daha dün “yargının bu kararı kanuni olabilir ama hukuki değil” diye tartışırdık…

Hakkari Belediye Başkanı’nın Van’da gözaltına alınması ve yerine kayyum atanması ve akabinde yaklaşık 14 yıldır süregelen davasının aniden ağır bir ceza ile sonuçlanması önce bu kavramları karıştırdı sonra da siyasi ortamı gerdi …

Çünkü; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir klişe lafı değiştirdi ve verilen cezanın, “Kanuni değil, hukuki” olduğunu söyledi

DEM sert tepki gösterdi ve TBMM’de yumruk yumruğa kavga etti necip(!) vekillerimiz…

Peki bu kavramlar ne anlama geliyor…

Öncelik kanun ne demek kitabi bilgiler ne diyor ona bir bakalım;

Devletin yetkili makamlarınca kabul edilen ve herkesin uyması gereken yazılı kurallardır . Örnek Cümleler: 1- Dün meclisten geçen yeni kanunlar birkaç gün içinde resmi gazetede yayımlanacak. 2- Kanun sana ya da bana özel değil, kanun herkes için geçerlidir.

Yani kanun maddelerine uymak bir zorunluluk. Yargıda eldeki ceza kanunu çerçevesinde karar vermeli…

Bu tanımdan böyle bir anlam çıkarmak mümkün..

Peki yargıda bu hukuk sözcüğü ne anlama geliyor;

Kitabiler bu ifadeyi de şöyle tanımlıyor;

Hukuk, “hak”ın çoğulu olarak “haklar” anlamına gelmektedir. Hukuk, devletin yetkili organları tarafından sosyal ilişkiler düzenlemek amacıyla konulan, maddi yaptırıma benzer ve uyulması gereken zorunlu kuralların sistem olarak düzenlenebilmesini sağlar

Birde hukukun üstünlüğü ifadesi var.. Aslında bu tezin ortaya atılmasından bu yana “hukukun üstünlüğü” ne demektir tartışılır ve hep sonuçsuz kalır…

Kimileri bu tartışma için şu ifadeleri kullanıyor;

“Hukukun üstünlüğü, bir ülkede hukuk kurallarının herkes tarafından kabul edildiğini ve toplumdaki her bireyinin hukuk karşısında eşit olduğu gösterir. Hukukun üstünlüğü, aslında yapısal reformdur. Toplum yaşamı ve insanın doğası gereği hukukun üstünlüğü kaçınılmazdır.”

Görüldüğü gibi net bir tanımı yok…

Hukukun üstünlüğü günümüzde pek çok devletin anayasasında yer bulsa ve bir siyasal ideal olarak onaylansa da, hukukun üstünlüğü ilkesinin içeriği konusunda görüşler önemli ölçüde farklılaşmakta. Her ülke bu kavramı kendi gelenekleri ve toplumsal yapısına göre yorumlamakta…

Örneğin, Dünya Bankası tarafından Uluslararası Yönetim Göstergeleri, hukukun üstünlüğünü şu şekilde tanımlıyor; "hukukun üstünlüğü, toplumun kurallarının bir uzantısıdır ve polis ve mahkemelerin güç kullanımı için toplumda yapılmış bir sözleşmedir”

Aslında konu çok derin; yani hukuk ve yargı iç içe geçmiş kavramlar…

Anladığımız kadarıyla hukuka uygun olmayan bir kanun maddesi olamaz… O nedenle, kanuni değil ama hukuki veya tam tersi kavramlar kafa karıştırmaktan ve yargı kararları lastikli bir havaya sokmaktan başka bir işe yaramıyor…

Yıpranan da yargı oluyor…