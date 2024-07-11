DEPREM SAVAŞ VE DEVLET

İstanbul depremi yaklaşıyor, uzmanların görüşü böyle…

Bu jeolojik gerçeklik Türkiye’yi korkutuyor mu?

Hayır….Görünürde öyle bir şey yok… Siyasette, bürokrasi de olağan yapısını koruyor..

Deprem lafı çok ama icraat yok…,Birkaç sosyal konutla da o belayı başımızdan def edeceğiz(!)…

Öte yandan; dünya basınına ve bizim Dışişleri Bakanı eski istihbaratçı Hakan Fidan’a göre 3. Dünya savaşı kapıda…

Avrupa basını tarih bile veriyor; 2026 ilk baharında ilk silah patlar, sonrası kızılca kıyamet…,

İşin garibi; sol görüşlü olduğunu söyleyen, sol: entelijansiya görünümlü kişileri ise dünyanın ABD’den korktuğunu, bu nedenle savaş çıkmayacağını öne sürüyor…

Onları bir kenara bırakırsak bizim devlet olarak net görüşümüz ne?

Ve biz böylesi bir savaş için hazırlık yapıyor muyuz?

Zinhar hayır; biz tevekkül sahibi bir milletiz…

Elin oğlu harıl harıl sığınak yapıyor, vatandaşını sürekli uyarıyor…,

Hakan Bey söyleyinceye kadar, bizim siyasi zevat bu konuda ağzını açmadı…

Şimdi soru şu. Hangisi önce olacak; deprem mi, savaş mı?

Bizim seçme hakkımız yok, ama şöyle bir sorunumuz var; Depremde en büyük zararı görecek bölge Marmara Bölgesi; Türkiye’nin sanayisinin ağırlığını bu bölge taşıyor…

Ayrıca, İstanbul’da kayıtlı 1milyon 200 bin konutun 800 bini çürük çarık…

350 bini 6 şiddetine bile dayanamayacak güçteymiş… Bir söylentiye göre; enkazı kaldırmak için 65 yıl gerekiyormuş.. Biraz abartılı geldi yüzde 50 indirelim, ne kaldı;32.5 yıl(!)

Peki devlet bu konuda niye suskun… Bir açıklama yok.

Türkiye’nin sorunu sadece Cumhur’un iktidarda kalması mı? Tüm eforu bunun için mi harcıyoruz?

Yoksa “bu 20 milyonluk şehir nüfus fazla, yarısı gitmeli, gitsin de nasıl giderse gitsin” mantığımı çalışıyor?

Yani; ölen ölür, kalan sağların yarısı köyüne gider kalanı İstanbul’a yeter…

Sonra gelsin “beton sektörü, yeni binalar yeni rantiyeler…

Şimdi asıl soruna gelelim…

Ya savaşla deprem aynı günlere/aylara veya yıllara rastlarsa n’olur…

Hem, Özel ve prensi İmamoğlu, hem cumhur, hem de devlet bu konuda suskun…

Kimse böyle bir şeyi beklemiyorsa ve de dillendirmiyorsa sorun yok demektir….

Yoksa söylerlerdi dimi… Yoksa prof. Unvanlı bu hocalar kendi reklamlarını(!) yapıyorlar falan gibi mi yoksa?

Aklımız karışık..

Yani, bizim muhalefetten ve de ittifaktan ve de devletten ses çıkmıyorsa, deprem olmayacak, savaş çıkmayacak demektir…

Çünkü; sadece Fidan söyledi, devlette tık yok, muhalefet dut yemiş bülbül… Cumhurbaşkanı sessiz…

Olsun Avrupa Futbol Şampiyonasında 16 yıl sonra gruptan çıktık ya, o avuntu bize yeter…

O biterse yenisini buluruz elbette…

Devlet Bey yine “erken seçim” der yıllarca onu konuşuruz…

İnşallah bu arada başımıza taş veya bir serseri bomba düşmez..

Kuşun pislemesini yeğleriz(!)