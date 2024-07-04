SONRADAN GÖRME EKONOMİSİ

“Sonradan görme ekonomisi” iflasın eşiğine hızla yaklaşıyor…

Aşırı kar isteğiyle dar gelirliyi soyup soğana çeviren bu cemaat kendi koruyucusu ve kollayıcısı bir iktidar sonunu getirmek üzere…

Daha düne kadar, orta ölçekli bir esnaf olan sonradan görme ekonomisinin mucitleri, siyasi iktidarın ekonomik beceriksizliği veya hoş görüsü ile meydanı boş bulup “maliyet gerekçesi” fiyatları uçurunca, fatura doğal olarak iktidara kesildi…

Şimdi iktidarın reisi, Anayasa değişikliği ile düşen oyunun son kertesinde (tahmini % 40+1) bir oy oran”ı ile seçim istiyor…

Çünkü elindeki son koz o…

Reis kaybederse ne olur…

Öncelikle “Sonradan görme cemaatinin” kazançlarının hesabı sorulur mu onu bilemeyiz…

Sonradan görme ekonomisini vergilendirmekten korkan İthal Maliye bakan Şimşek gibi, olası bir seçimin sonucu oluşacak muhtemel iktidara da, bundan sakınırsa Türkiye derin bir açmaza düşer..

Olası bir iktidar bu ekonominin izini sürüp gerekli vergilendirmeyi yapmaz ve yasal işlem başlatmaz ise Türkiye’nin siyasi tarihinde bir daha var olmamak üzere yok olur gider…

Şimdinin cevval partisi CHP söylediğinin aksine, bu cemaate karşı sessiz kalırsa siyaseten bir 50 yıl daha seçim sandıkların dibinde kaybolacaktır

Ancak ilginç olan bir şey var; siyasi iklimim değişkenlik göstermesine rağmen Sonradan görme ekonomisinin şer odakları geri adım atmıyor.

Demek ki güvendikleri bir şeyler var.

Hatta devletten örtülü destek bile aldıkları söylenebilir. Çünkü İthal Bakan Şimşek, uygulamaları ile şu anda “sonradan görme ekonomisinin” en büyük destekçisi konumunda.

Bir de bugünlerde bir düğün bayram var; Türkiye gri listeden çıktı…

Bir ülke gri listeye niye alınır?

Ve gri listeye girmeye kim neden oldu…

Peki bu gri liste nedir?

Gri liste, FATF tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri belirlemek amacıyla oluşturulan bir liste niteliği taşıyor. Kuruluş, ülkelerle bu alandaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapıyor.

FATF'a 24 Eylül 1991'de üye olan Türkiye, bugüne kadar başlangıç tarihleri 1994, 1998 ve 2006 yılları olan 3 FATF değerlendirmesinden geçti. Dördüncü değerlendirme 2018'de başladı ve 2019'da tamamlandı. Söz konusu karşılıklı değerlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme dönemi sonrası raporla birlikte Türkiye, Ekim 2021'de "artırılmış izlemeye tabi ülkeler"in yer aldığı "gri liste"ye dahil edildi.

Şimdi, Türkiye’nin gri listeye alınmasına neden olan bir iktidar “çıktık” diye düğün bayram ediyor…

Yani bir sosyal medya fenomeni güzellik müstahzaratı üreticisi, Dilan’ı kara para aklama suçuyla hapse atılması bu işte etkili oldu mu?(!)

Yoksa gri listeyse alınmasının altında bir bit yeniği vardı, çıkışı da ayrı bir bit yeniğinin sonucu muydu?

Son söylentiye göre; İngiliz tefeci bankerlerinin talebi ile bu işin gerçekleştiği söyleniyor. Söylentiye göre bu tefeciler böyle yüksek faizli bir pazarı elden kaçırmak istemiyor

Çünkü onlarda dünyanın sonradan ekonomisinin en büyük temsilcileri…

Şimşekte o mahallenin insanı…

Türkiye’nin olası bir seçimde iktidar değişikliği ile “Sonradan görme ekonomisi ve o ekonominin sahipleri” arasında ne gibi pazarlıklar dönecek bilinmez…

Sorgu sual açılırsa, yeni iktidar, “Sermaye düşmanı” sesiz kalınırsa da “emek düşmanı” sayılacak…,

Kılıçdaroğlu, 5’li çeteye “Ben Kemal geliyorum” demişti, ortaklarının azizliğine uğrayınca nefesi yetmedi…

Ama Özel’den bugüne kadar 5’li çetenin adını duymadık…

Buda bize “ Sonradan görme ekonomisi” ile olası CHP iktidarının ilişkisi hakkında biraz bilgi veriyor…

Eğer “sonradan görme ekonomisi” yeni iktidar döneminde de sürerse halimiz pak yaman olur

Hakkımızda hayırlısı..