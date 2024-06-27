ŞİMŞEK’E RAĞMEN TÜRKİYE AYAĞA KALKAR

Türkiye derin bir savaş içinde…

İnsanlarımız hayatta kalabilmek özellikle karınlarını doyurabilmek için dehşetli bir kavga veriyorlar…

Yani, Türkiye’nin sonradan görme aç gözlülerinin acımasız ekonomik saldırısına dar gelirli (artık bu deyimi çok çok dar gelirli olarak değiştirmek gerekir) insanlar karşı direniş içindeler…,

Ekonomik bunalım, doğal olarak kriminal olayları da tetikliyor…

İnanlar öfke dolu…

Avrupa ve Amerika’da bizdeki bunalımın onda biri bile olmayan ekonomik sıkıntı, dünyayı yöneten büyük güçlerinde kışkırtmasıyla savaşın eşiğinde…

Son yorumlara göre; bir dünya savaşı 2026’ya kadar çıkabilir…

Avrupa ülkeleri vatandaşlarını olası savaşa karşı halkı hem uyarıyor, hem eğitiyor…

Biz de ise siyasi iktidar, hala açlık ücrete (asgari ücret, ve emekli maaşları) zam yapıp yapmamayı tartışıyor…

Bu tartışmayı başlatan ve bu konuda kararlı görünen ise ; bir İngiliz vatandaş olan paradan sorumlu bakan Mehmet Şimşek…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 çocuk, 5 çocuk diye ısrarcı ama vatandaş tek çocuğuna bile bakamaz halde…

Şimşek’in tek derdi enflasyonu düşürmekmiş… Böylece adını Türk ekonomi tarihine yazdırma sevdası içinde…

Ama tarih Şimşek’i hiç te öyle hatırlamayacak…

Enflasyonla, kalkınmak mümkün mü… Japonya bunu başaran ülkelerden biri…

Bizde de Turgut Özal döneminde de aynı yöntem uygulanıştı…Enflasyona karşı maaşlara sıfır zam yerine yüzde yüzlere varan zamlar yapılmıştı…

Enflasyon düştü, insanlar rahatladı… Kemal Derviş ile başlayan ve Türkiye’yi yabancı sermayeye satma furyası sonuç verdi ve elde satacak bir şey kalmadı…

Satışı yapılan tesisiler kapatıldı arsalarına da büyük apartmanlar yapıldı…

Türkiye ekonomisi betona gömüldü, artık nefes alamıyor…

Eğer bu furya devam ederse önce vatandaş yani dar gelir, yok gelirliye dönüşecek, yok gelirli düştüğü çukura, şimdi düğün bayram eden sonradan görmeleri de çekecek…

İşte o gün o yabancı ülkelerin Türkiye ajanları, sessizce ülkemizden sıvışacak…

Türkiye yeniden ayağa kalkar, o ekonomik işgalcileri ülkeden kovar…

Tıpkı İngilizlerin 4 Ekim 1923’te Türkiye’den kovulduğu gün gibi. (İstanbul’da ayrıldıkları gün)

Dileğimiz o günlerin çabuk gelmesi….