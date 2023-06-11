Üvey Anne oyuncuları kimler? Üvey Anne konusu ne? Merakla beklediğimiz Üvey Anne çok yakında Atv ekranlarında oynayacak. 2023 yapımı dizi hakkında pek çok şey merak ediliyor. Dram dizisi olarak tarif edeceğimiz Üvey Anne izleyiciler tarafından şimdiden çok beğenildi. Atv Üvey Anne oyuncuları kimler? Acaba Üvey Anne başrolünde kim oynuyor? Üvey Anne dizisinin konusu ne? Atv'nin merak edilen dizisi Üvey Anne dizisinin oyuncuları kimler, Üvey Anne konusu ne? Konusu ile merak çeken Üvey Anne dizisinin yönetmeni kim? Yakından bakalım:

Üvey Anne oyuncuları

Yeni çıkacak yaz sezonu dizileri merakla bekleniyor. Sezonun yeni dizileri arasına Üvey Anne dizisi de katılıyor. Başrollerinde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse ve Aslı Tandoğan gibi oyuncuların yer aldığı dizinin karakterleri ve konusu da büyük merak konusu. Peki Üvey Anne başrol oyuncuları kimler? Acaba Üvey Anne oyuncu kadrosunda kimler var?

Üvey Anne başrol oyuncuları

Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Emir Günenç, Üvey Anne dizisinin başrol oyuncuları olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz dizinin tam oyuncu kadrosuna ve dizideki karakterlere de göz atalım:

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Üvey Anne oyuncuları kimler? Üvey Anne dizisi oyuncuları

Atv'nin Üvey Anne oyuncu kadrosu şöyle:

Hazal Filiz Küçükköse (Serap Kutlu)

Üvey Anne karakterleri arasında Serap çok merak ediliyor. Üvey Anne Serap rolünde Hazal Filiz Küçükköse karşımıza çıkacak. Hazal Filiz Küçükköse 35 yaşında. Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse 1988 yılında Mersin’de doğdu.

Deniz yıldızı dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçen Hazal Filiz Küçükköse daha sonra Kalbim Seni Seçti, Ustura Kemal, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Zemheri, Bir Peri Masalı, Kötü Adamın 10 Günü dizilerinde rol amıltır.

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Kutsi (Faruk Gencer)

Ahmet Kutsi Karadoğan, sahne adıyla Kutsi, 16 Mart 1973 Malatya doğumludur. Kutsi, 2000 yılında ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkartı. 2005 yılnıda çıkarttığı "Sana Ne" albümü ile büyük başarı yakaladı. Kutsi 2008 yılında evlendiği Sinem Bayraktutar'dan 2015 yılnıda ayrıldı. 2021 yılında Sibel Ülker ile evlenmiştir.

Kutsi'yi Doktorlar dizisi ile ilk dizi deneyimini yaşadı. Kahramanlar, Huzur Sokağı, Kırgın Çiçekler, Kalbimdeki Deniz, Benim adım Melek, Annemizi Saklarken gibi dizilerde rol almıştır.

Aslı Tandoğan (İpek Zengin)

Üvey Anne İpek rolünde Aslı Tandoğan karşımıza çıkacak. İpek karşımıza güçlü bir anne karakteri olarak çıkıyor. Eski eşi tarafından ihanete uğradığı için kalbini kapatmış bir kadın. Faruk'a karşı hisleri değiştikçe kalbi ile mantığı arasında sıkışacak.

Aslı Tandoğan 2002 yılnıda Gülüm Gül dizisi ile ilk dizi deneyimini yaşadı. Çınaraltı, Kurşun yarası, Büyük Umutlar, Aşka Sürgün, Ah İstanbul, 29-30, Dicle gibi dizilerde rol aldı. Dudaktan Kalbe dizisinde Lamia karakterine hayat verdi. Kapalıçarşı dizisinde ise Diyar rolünü oynadı. Muhteşem Yüzyıl Kösem'de ise Gevherhan Sultan olarak karşımıza çıktı. En son Menajerimi Ara dizisinde oynamıştı.

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Bengü Ergin (Efsun Gencer)

Efsun, sevgi dolu yüreğiyle ve güzelli kalbi ile herkesin gönlünde taht kurmuştur. Çok genç yaşta sevip evlendiği Faruk'la evliliğinden olan üç çocuğuyla mutlu bir hayat sürerken Efsun, hayatın en kötü sürprizleriyle yüzleşmek için tüm hayallerinden vazgeçmek zorunda kalır! Serap'ın ortaya çıkışı, Efsun için kabusun başlangıcı olur.

Güzel oyuncu Bengü Ergin 38 yaşında. Oyuncu Bengü Ergin 1985 yılında Ankara’da doğdu. Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde Doktor Nil karakteri ile karşımıza çıkan Bengü Ergin, Galip Derviş, Çalıkuşu, Kurtlar Vadisi: Pusu, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kuzgun dizilerinde rol aldı.

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Ezgi Şenler (Nisan Gencer)

Üvey Anne Nisan rolünde Ezgi Şenler karşımıza çıkacak. Nisan karakterini Cem'e aşık olarak dizide göreceğiz. Nisan, ailenin büyük kızı.

Ezgi Şenler 28 Ocak 1993'te Ankara’da doğdu. Güzel oyuncu Ezgi Şenler Bodrum Masalı, Canevim, Nefes Nefese, Çatı Katı Aşk ve Teşkilat dizilerinde rol almıştır.

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Ayşegül Günay (Mürvet Kutlu)

Üvey Anne Mürvet rolünde Ayşegül Günay karşımıza çıkacak. Serap'ın besleme annesi Mürvet rolünü Ayşegül Günay canlandıracak. 1969 doğumlu olan Ayşegül Günay 53 yaşında. Kaybolan Yıllar dizisindeki Niran karakteri ile ilk defa kamera karşısına geçen Ayşegül Günay, daha sonra Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem ve Sümela'nın Şifresi gibi yapımlarda rol aldı.

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Hakan Eratik (Mete Sönmez)

Üvey Anne dizisinde Mete karakterini canlandıracak olan Hakan Eratik, oyuncu, foto model, manken, televizyon sunucusu ve program yapımcısı olarak tanınmaktadır. Süper FM ve Radyo Tatlıses'te radyo programı sunmuştur.

Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Eratik 45 yaşında. Oyuncu Hakan Eratik 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Cam Kırıkları, Bitmeyen Şarkı, Huzur Sokağı, Umutsuz Ev Kadınları, Kara Kutu, Filinta, Kalbimdeki Deniz gibi dizilerde rol aldı.

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Emin Günenç (Cem Öztürk)

Üvey Anne Cem rolünde Emin Günenç karşımıza çıkacak. Faruk Beylerin müştemilatında yetişen bu yakışıklı gence Nisan'ın aşık olması ve Serap'ın kıskançlıkları ile Cem karakteri dizide kilit bir noktada yer alacak.

Yakışıklı oyuncu Emin Günenç 29 yaşında. Emin Günenç, Survivor Emin olarak tanınıyor. Çoğu kişi kendisini Survivor yarışmasından tanıyor. Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda kamera karşısında gördüğümüz Emin Günenç sonrasında Kızmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Kusursuz Kiracı dizilerinde rol aldı.

Üvey Anne Cem kimdir? Emin Günenç oynadığı diziler

Nehir Gökdemir (Naz Gencer)

Üvey Anne dizisinde Faruk'un küçük kızı Naz rolünde Nehir Gökdemir'i izleyeceğiz. Özel bir kolejde ortaokul son sınıf öğrencisi. Tenis oynamadı sever, son moda kıyafetler ilgi alanıdır. Serap için ailenin zayıf noktasıdır.

Nehir Gökdemir 17 yaşında. Oyuncu Nehir Gökdemir 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Güldüy Güldüy Show, Bizim Köyün Şarkısı, Mucize Doktor, Atiye, Gamerya, Suçlu, Kunduz, Sana Söz, O Kız gibi yapımlarda rol aldı.

Üvey Anne Naz kimdir? Nehir Gökdemir kaç yaşında, nereli?

Üvey Anne dizisinin konusu ne?

Kutsi (Faruk Bey), dizide çocuklarına çok bağlı, duygusal bir baba rolünde karşımıza çıkacak. Sonradan karşısına çıkan Serap onun bütün düzenini bozacak, Gencer ailesinin dengelerini alt üst edecek.

Üvey Anne nerede çekildi?

Çocuklarını çok seven bir babanın hikayesini anlatan Üvey Anne Muğla'da çekiliyor ama sonrasında İstanbul'a taşınacak. Dizide Beşiktaş ve Galata gibi İstanbul'un pek çok turistik yerini göreceğiz.

Üvey Anne dizisinin yönetmeni kim?

Harika dizinin yönetmeni ise Yasemin Türkmenli. 1970 doğumlu yönetmen en son Elif ve Seni çok Bekledim dizisini çekmişti. Yasemince, Aşk Olsun, Bitmeyen Şarkı, Mavi Kelebekler gibi bazı dizileri yönetmiştir.

Üvey Anne konusu gerçek mi?

Şimdilik Üvey Anne hakkında çok fazla bilgimiz yok ama hikayesi gerçek hayattan alındı. Hikayemizin bir gerçek hayat hikayesinden esinlenildiğini biliyoruz. Dizinin senaryosunu Yasemin Kırbaş yazıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ