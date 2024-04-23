Yargı Dizisinin büyük finali için geri sayım başlıyor

Başladığı günden bu yana her bölümü çok ses getiren Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ için veda vakti yaklaşıyor. Son 5 bölüm kala büyük finale doğru geri sayıma başlayan dizinin pazar gecesi yayınlanacak yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Ilgaz ve Ceylin’in romantik sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken tanıtımda Yekta, İclal Savcı’yı babasının katili ile karşı karşıya getiriyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ merakla beklenen yeni bölümüyle 28 Nisan Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...

Yargı 91. Bölüm Fragmanı: