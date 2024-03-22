İki Gözüm Ahmet: Sürgün Fragmanı Yayınlandı

X Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmen koltuğunda oturduğu “İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filmi müzik dünyasının unutulmaz ismi Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alıyor. Hem şarkılarıyla hem de sesiyle milyonları etkileyen sanatçı kendine has tarzıyla, yaşarken olduğu gibi ölümünden sonra da pek çok insanın hayatına dokunmaya devam ediyor. Filmden merakla beklenen fragman yayınlandı.

“İki Gözüm Ahmet: Sürgün” fragmanı, Türkiye’nin yakın tarihini gözler önüne seriyor. Fragmanda dikkat çeken sahnelerden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediye başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu için hapse girişi öncesi Yedikule’deki Cumhuriyet kutlamaları töreninde kendisini yalnız bırakmayan Ahmet Kaya ile yaşadığı an. Bu sahne, ilginç bir paralelliği de gözler önüne seriyor; biri şiir okuduğu için 1999 yılında hapse girerken, diğeri aynı tarihte söylediği sözler nedeniyle sürgüne gitmek zorunda kalıyor.

Filmde ayrıca, Ahmet Kaya'nın sürgüne gitmesine neden olan olayların yaşandığı Magazin Gazetecileri Derneği ödül gecesine de yer veriliyor. Bugün birçok kişinin perde arkasında yaşananları merak ettiği ödül gecesi tüm gerçekliğiyle canlandırılıyor.

Bu ve daha pek çok tarihi olayın yer aldığı, Türkiye panoramasını gözler önüne seren filmde Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Nakkaş gibi başarılı isimler yer alıyor. “İki Gözüm Ahmet: Sürgün” CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye’de 5 Nisan’da vizyona girecek.

İki Gözüm Ahmet: Sürgün Fragman