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Yargı’da bu hafta heyecan doruğa ulaşıyor

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Yargı’da bu hafta heyecan doruğa ulaşıyor
Ay Yapım’ın her bölümü soluksuz izlenen dizisi ‘Yargı’da bu hafta heyecan doruğa ulaşıyor... Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Eren Tuğçe’nin intikamını almak için herkesten gizli planını yürütürken Ilgaz Eren’i başına belaya sokmaması konusunda uyarıyor.

Ay Yapım imzalı ‘Yargı’nın pazar günü Kanal D’de ekrana gelecek 88. bölümünden tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda intikam almak için herkesten gizli plan yapan Eren yavaş yavaş sona yaklaşırken, Ilgaz arkadaşının başını belaya sokmasından korkuyor. Tuğçe’ye bu kötülüğü yapanlar yakalanmaktan çekinirken Ceylin bu olayda Ilgaz’la aynı tarafta olup elinden geleni yapmak istiyor. Tanıtımın sonunda Tuğçe’nin yanına yoğun bakıma giren Kartal, arkadaşlarına Tuğçe’nin onu sesinden tanıdığını panikle anlatıyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...

Yargı Fragman:

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