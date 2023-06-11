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Üvey Anne Cem kimdir?

Üvey Anne dizisinin karakterlerinden birisi olan Cem rolünde Emin Günenç'i izleyeceğiz. Emin Günenç, Üvey Anne Cem rolünü oynuyor.

Üvey Anne Cem Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne karakterleri arasında Cem çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Üvey Anne Cem rolünde Emin Günenç karşımıza çıkacak. Faruk Beylerin müştemilatında yetişen bu yakışıklı gence Nisan'ın aşık olması ve Serap'ın kıskançlıkları ile Cem karakteri dizide kilit bir noktada yer alacak.

Emin Günenç kaç yaşında?

Yakışıklı oyuncu Emin Günenç 29 yaşında. Oyuncu Emin Günenç 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu.

Emin Günenç kimdir? Survivor Emin Üvey Anne'de mi oynuyor?

Üvey Anne dizisinde yakışıklı jön oyuncusu olarak karşımıza çıkan Emin Günenç, Survivor Emin olarak tanınıyor. Çoğu kişi kendisini Survivor yarışmasından tanıyor.

Emin Günenç nereli? Emin Günenç aslen nereli?

Yakışıklı oyuncu Emin Günenç İstanbul'da doğdu. Ama Emin Günenç aslen Tekirdağ Şarköy'lü. Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı Bölümü mezunu.

Emin Günenç hangi dizilerde oynadı? Emin Günenç oynadığı diziler

Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda kamera karşısında gördüğümüz Emin Günenç sonrasında Kızmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Kusursuz Kiracı dizilerinde rol aldı.

Emin Günenç Survivor (2021)

2021 yılında Survivor Gönüllüler Takımı'nda yer alan Emin Günenç, Survivor Emin olarak tanınıyor. Survivor'dan sonra yine TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine dahil oldu.

Emin Günenç Kırmızı Oda (2021)

kırmızı Oda dizisine Sinan karakteri ile dail olan Survivor Emin, 4 bölüm bu dizide yer aldı.

Emin Günenç Masumlar Apartmanı (2022)

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından esinlenen başka bir diziye daha transfer olan Emin Günenç 2 bölüm burada rol aldı.

Emin Günenç Kusursuz Kiracı (2022)

En son Kusursuz Kiracı dizisinde Komiser Burhan rolünde karşımıza çıkan genç oyuncu, şimdi de Üvey Anne dizisinde karşımıza çıkacak.

Emin Günenç sosyal medya hesapları

İnstagram hesabı: @emingunenc Kaynak: HABER MERKEZİ