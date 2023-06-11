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Üvey Anne Mete kimdir?

Üvey Anne dizisinin karakterlerinden birisi olan Mete rolünde Hakan Eratik'ı izleyeceğiz. Hakan Eratik, Üvey Anne Mete rolünü oynuyor.

Üvey Anne Mete Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne karakterleri arasında Mete çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Üvey Anne Mete rolünde Hakan Eratik karşımıza çıkacak.

Hakan Eratik kimdir?

Üvey Anne dizisinde Mete karakterini canlandıracak olan Hakan Eratik, oyuncu, foto model, manken, televizyon sunucusu ve program yapımcısı olarak tanınmaktadır. Süper FM ve Radyo Tatlıses'te radyo programı sunmuştur. Coca cola, Nescafe, Vakıfbank, Banvit gibi pek çok markanın reklam filminde oynamıştır.

Hakan Eratik kaç yaşında?

Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Eratik 45 yaşında. Oyuncu Hakan Eratik 1977 yılında İstanbul’da doğdu.

Hakan Eratik nereli

Oyuncu Hakan Eratik İstanbul'da doğdu.

Yeşim Salkım ve Hakan Eratik neden boşandı?

2009 yılında Yeşim Salkım ile evlenen Hakan Eratik, 2015 yılında eşinden ayrıldı. Ayrılık nedeninin başka bir kadın olmadığı söyleyen Hakan Eratik, ayrılmayı kendisinin istediğini söylemişti.

Hakan Eratik hangi dizilerde oynadı? Hakan Eratik oynadığı diziler

2004 yılında Şakılar Susmasın isimli dizide Civan karakteri ile kamera karşısına geçti. Ödünç Hayat, Sırça köşk, Geniş Zamanlar, Cam Kırıkları, Bitmeyen Şarkı, Huzur Sokağı, Umutsuz Ev Kadınları, Kara Kutu, Filinta, Kalbimdeki DEniz gibi yapımlarda rol aldı. En son TV 8 ekranlarında Kadere Karşı dizisinde rol almıştı.

2022 Kadere Karşı / TV 8

2021 Olağan Şüpheliler / Exxen

2017 Kalbimdeki Deniz / Alihan

2016 Yüzyıllık Mühür / Eleni

2016 Evli ve Öfkeli / Yıldırım

2016 Filinta / Ajan 001 Janti

2015 Kara Kutu / Hasan

2014 Umutsuz Ev Kadınları

2012 Huzur Sokağı / Kerim

2011 Bitmeyen Şarkı (Cihan)

2009 Cam Kırıkları / Ahmet

2008 Sürgün Hayatlar / Efe

2007 Sessiz Gemiler / Talat

2007 Geniş Zamanlar / Ahmet

2006 Sırça Köşk / Aziz Derman

2005 Ödünç Hayat / Tolga

2004 Şarkılar Susmasın / Civan

Hakan Eratik sosyal medya hesapları

İnstagram hesabı: @hakaneratik

Kaynak: HABER MERKEZİ