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Üvey Anne Nisan kimdir?

Üvey Anne dizisinin karakterlerinden birisi olan Nisan rolünde Ezgi Şenler'i izleyeceğiz. Ezgi Şenler, Üvey Anne Nisan rolünü oynuyor.

Üvey Anne Nisan Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne karakterleri arasında Nisan çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Üvey Anne Nisan rolünde Ezgi Şenler karşımıza çıkacak. Nisan karakterini Cem'e aşık olarak dizide göreceğiz.

Ezgi Şenler kaç yaşında?

Güzel oyuncu Ezgi Şenler 30 yaşında. Oyuncu Ezgi Şenler 28 Ocak 1993'te Ankara’da doğdu.

Ezgi Şenler nereli? Ezgi Şenler aslen nereli?

Güzel oyuncu Ezgi Şenler Ankara'da doğdu.

Ezgi Şenler ne mezunu?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü mezunudur.

Güzel oyuncu Ezgi Şenler Bodrum Masalı, Canevim, Nefes Nefese, Çatı Katı Aşk ve Teşkilat dizilerinde rol almıştır. Bodrum Masalı dizisinde Aslı karakteri ile ilk defa kamera karşısına geçen Ezgi Şenler, en son Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat verdi.

2016-2017 Bodrum Masalı / Aslı (Kanal D)

2018 Nefes Nefese / Mercan (Star TV)

2019 Canevim / Müjgan Hakseven (atv)

2020 Çatı Katı Aşk / Ayşen Yılmaz (Kanal D)

2021-2022 Teşkilat / Pınar Gümüş (TRT 1)

2022 Sen Yaşamaya Bak / Fatoş (Netflix)

2023 Üvey Anne / Nisan

Ezgi Şenler sosyal medya hesapları

İnstagram hesabı: @ezgisenler Kaynak: HABER MERKEZİ