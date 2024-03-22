Gelinim kınan kutlu olsun

Yapımcılığını FYM Film Yapım Merkezi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu ve senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı “Gelin” dizisi, yeni bölümleriyle de herkesi ekran başına kilitleyecek.

Gelin’in bu haftaki bölümlerinin konusu şöyle:

Hançer ve Cihan, yıldırım nikahı başvurusu yaparken ortaya şok eden bir gerçek çıkar. Cihan’ın 15 gün önce boşandığını öğrenen Hançer, bunun hesabını sorar.

Cihan’ın evlenmeye kararlı olduğunu gören Beyza ise intikam planlarına babası Nusret’i de ortak eder. Nusret’in “Şimdiye kadar hep Cihan o kızdan vazgeçsin diye uğraştın. Belki de artık hedef değiştirmelisin…” demesiyle Beyza’nın aklına yeni bir fikir gelir.

Hançer, ağabeyini ve borçlarını düşününce Cihan ile ilgili gerçeği sineye çekip evlenme kararından vazgeçemez. Ertesi gün nikah için gün alınır. Yenge Derya, akşama evde kına gecesi düzenler. Bunu fırsat bilen Beyza da bohçaya Hançer’i evlilikten vazgeçirmek için sürpriz bir hediye koyar.

Kına gecesinde herkesi farklı duygular kaplarken Cihan, Hançer’in güzelliği karşısında çok etkilenir. Hançer’i de kınada farklı duygular kaplar.

Beyza’nın intikam planını öğrenen Mukadder, eski gelinini evden kovar. Babasıyla evden çıkan Beyza’nın pes etmeye niyeti yoktur ve babasına şöyle der: “Develioğulları’nın asıl gelini benim! Bu ismi elimden almalarına izin verme baba…”

Hançer ve Cihan’ın nikahı için konakta tüm hazırlıklar yapılmıştır. Herkes merakla bu anı beklerken Hançer, Cihan’ın yaptığı bir hareketle bir kez daha hüsrana uğrar.

Oyuncu kadrosunda Talya Çelebi, Cenay Türksever, Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, Sidal Damar, Kutay Şahin, Ekrem Bozgül, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Deniz Değirmenci, Yasemin Yeşilgöz, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkın, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar ve Arif Nazım gibi oyuncuların yer aldığı “Gelin” dizisinin sekizinci ve dokuzuncu bölümleri merakla bekleniyor.

“Gelin”, 8. bölümüyle 23 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal 7’de…