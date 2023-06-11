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Üvey Anne Naz kimdir?

Üvey Anne dizisinin karakterlerinden birisi olan Naz rolünde Nehir Gökdemir'i izleyeceğiz. Nehir Gökdemir, Üvey Anne Naz rolünü oynuyor.

Üvey Anne Naz Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne karakterleri arasında Naz çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Üvey Anne Naz rolünde Nehir Gökdemir karşımıza çıkacak. Üvey Anne dizisinde Faruk'un küçük kızı Naz rolünde Nehir Gökdemir'i izleyeceğiz. Özel bir kolejde ortaokul son sınıf öğrencisi. Tenis oynamadı sever, son moda kıyafetler ilgi alanıdır. Serap için ailenin zayıf noktasıdır.

Nehir Gökdemir kaç yaşında?

Güldüy Güldüy Show'dan beri ekran karşısında olan Nehir Gökdemir 17 yaşında. Oyuncu Nehir Gökdemir 2006 yılında İstanbul’da doğdu.

Nehir Gökdemir nereli

Güzel oyuncu Nehir Gökdemir İstanbul'da doğdu. Keman, piyano ve gitar çalabilen Nehir Gökdemir, pek çok spor dalında da lisans sahibi. Yüzme, voleybol, tenis, masa tenisi ve basketbol sevdiği spor dalları arasında.

Nehir Gökdemir hangi dizilerde oynadı? Nehir Gökdemir oynadığı diziler

Güldüy Güldüy Show, Bizim Köyün Şarkısı, Mucize Doktor, Atiye, Gamerya, Suçlu, Kunduz, Sana Söz, O Kız gibi yapımlarda rol alan Nehir Gökdemir, pek çok reklam filminde de karşımıza çıkmıştı. Omo, Hepsiburada ve Luppo reklamlarında oynayan Nehir Gökdemir oynadığı diziler ve filmler listesi:

Üvey Anne (2023)

O Kız (2022)

Sana Söz (2021)

Kunduz (2021)

Suçlu (2021)

Mucize Doktor (2020)

GAMERYA (2019)

ATİYE (2019)

Bizim köyün Şarkısı (2017)

Güldüy Güldüy Show (2016-2017)

Nehir Gökdemir sosyal medya hesapları

İnstagram hesabı @nehirgokdmr Kaynak: HABER MERKEZİ