Üvey Anne Efsun kimdir? Atv Üvey Anne dizisi Efsun kimdir? Yeni dizi Üvey Anne Kutsi'nin karısı Efsun kimdir? Üvey Anne Efsun gerçek adı ne? Üvey Anne Efsun karakterini oynayan Bengü Ergin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Bengü Ergin kimdir? Bengü Ergin'in oynadığı diziler, Bengü Ergin dizileri, Bengü Ergin instagram hesabı, Bengü Ergin hakkında bilgiler ve Bengü Ergin sosyal medya hesapları:

Üvey Anne Efsun kimdir? Üvey Anne Kutsi'nin eşi kim?

Üvey Anne dizisinin karakterlerinden birisi olan Efsun rolünde Bengü Ergin'i izleyeceğiz. Bengü Ergin, Üvey Anne Efsun rolünü oynuyor.

Üvey Anne Efsun Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne karakterleri arasında Efsun çok merak ediliyor. Üvey Anne Efsun rolünde Bengü Ergin karşımıza çıkacak. Muğla'nın zengin ailelerinden birinin kızı olan Efsun, sevgi dolu yüreğiyle ve güzelli kalbi ile herkesin gönlünde taht kurmuştur. Çok genç yaşta sevip evlendiği Faruk'la evliliğinden olan üç çocuğuyla mutlu bir hayat sürerken Efsun, hayatın en kötü sürprizleriyle yüzleşmek için tüm hayallerinden vazgeçmek zorunda kalır! Serap'ın ortaya çıkışı, Efsun için kabusun başlangıcı olur.

Bengü Ergin kaç yaşında?

Güzel oyuncu Bengü Ergin 38 yaşında. Oyuncu Bengü Ergin 1985 yılında Ankara’da doğdu. 7 Ağustos 1985'te doğmuştur.

Bengü Ergin nereli

Oyuncu Bengü Ergin Ankara'da doğdu.

Bengü Ergin boyu kaç?

Güzel oyuncu Bengü Ergin 175 cm boyundadır ve uzun kadın oyunculardan birisidir.

Bengü Ergin hangi dizilerde oynadı?

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde Doktor Nil karakteri ile karşımıza çıkan Bengü Ergin, Galip Derviş, Çalıkuşu, Kurtlar Vadisi: Pusu, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kuzgun dizilerinde rol aldı. Çalıkuşu dizisindeki Müjgan karakteri ile tanınırlığı artmıştır.

Kuzgun (2019)

Bu Şehir Arkandan Gelecek (2017) / Elif

Kurtlar Vadisi: Pusu (2017) / Sibel

Cinayet Masası İstanbul (2014) / Mira Lirna

Çalıkusu (2013) / Müjgan

Galip Derviş (2013) / Jale Pozantı

Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010) / Dr. Nil Yörgen

Bengü Ergin sosyal medya hesapları

İnstagram hesabı: @benguerginbalta

» Üvey Anne dizisi Serap kimdir? Hazal Filiz Küçükköse hangi dizilerde oynadı?

Kaynak: HABER MERKEZİ