YALAN-BEN (EGO) -1

Yalan; Doğru olmayan, gerçeğin dışındaki yanıltıcı her türlü SÖZ ve BİLGİNİN söylenmesi ve bu yöndeki DAVRANIŞLARIN tümüdür. Bu durum hem dinde büyük günâh hem de anayasanın Tc:206. md. göre suç sayılmıştır.

Halife insana, Hz. insana yakışmayan bir davranış şeklidir YALAN. Aslında insanlığın her döneminde yalan içeren sapkınlıklar vardır. Ancak; 21.y.yılda,iletişim tekniklerindeki çok yönlü çeşitlilikler ve değişiklikler MODERNİTENİN eşyayı ve insanı ilâhlaştırması, tüketimi hızlandırıcı faaliyetler için taktikleri, ihtiyaçların arttırılmasına yönelik reklâm sirkülasyonları, kişilerin yalnızlaştırılması sonucu çok daha fazla artmış durumdadır. Günümüz Dünyasında sözün kalitesi her geçen gün düşmektedir yalan sayesinde. Yalan kişilerin büyük bir bölümünde isteyerek özümsenmiş bir hâl almış adeta. Maalesef Yalan algılara gerçekmiş gibi angaje olmuş bir toplum oluşmuş durumda. Günlük hayatta kanıksanmışlık çok net görünmektedir. Utanma, yüz kızarması, pişmanlıklar diye bir şey kalmadığı gibi, günlük işlerin RUTİNİ bir hâl almış adeta yalan.

AYET)"Allah YALANCILARI sevmez."

AYET)"Yalan söylemekten sakının, çünkü yalancılık DOĞRU YOLDAN saptırır."

AYET)"Ey İMAN edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve DOĞRU sözlü olun".

YALAN: bütün öğeleriyle Kuran'ı Kerim'de yaklaşık 280 yerde geçmektedir. Bir ismi de(Kezib)dir. Yalan söyleyene de kâzib denir.

HADİS)"Yalan söylemek, yalan şahitlik yapmak büyük GÜNÂHLARIN en aşağılarındandır."(Buhari)

Kişilerin, Gönüllerinde YALANA yer açmaları, araştırma yapmadan kolaycı bir yaklaşımla hemen kabul etmeleri, insanî ERDEM ve KİŞİLİK zedelenmesini de beraberinde getirmekte, Toplumdaki KÂLİTE Yozlaşmasına ön açmaktadır. Nefsin yol gösterdiği HİSLERE yenik düşmek, ilk YALANCI olan ŞEYTAN ve avanesinin vesveselerine RAM olmak, çevresine, Milletine, Devletine ve bütün insanlığa İHANETE sebep olmaktadır.

Gönlünün aklına güç ve kuvvet verdiği her kişi, YALANIN toplum zemininde bu denli alan açmaya zemin hazırladığı, kılcal damarlara kadar giriş yaptığı günümüzde, insanlığın mutluluk, huzur ve BARIŞI için ciddi sorunları beraberinde getireceği ve yakın geleceğin insanlık açısından en büyük GÜVENLIK sorunu olabileceğinin de ADAYl görülmektedir.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar, Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S.