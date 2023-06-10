Yeni Diziler 2023 Türk Dizileri listesi. Tv'de Yeni Başlayan Diziler Listesi. Sezonun Yeni Dizileri hangileri? Yeni Çıkan Diziler ve isimleri. Yeni çıkan Türk dizileri 2023 listesi ile karşınızdayız. Yeni televizyon dizileri merakla bekleniyor. 2023 yaz dizileri , yeni çıkan yaz dizileri, TV'de başlayacak olan diziler:

Yeni Diziler 2023 Türk | Yeni Başlayan Diziler Listesi

Yaz sezonu dizileri başlamak üzere. Birbirinden güzel yeni diziler 2023 yılında televizyon ekranlarına gelecek. Sezonun yeni dizileri arasında Maviye Sürgün, Kısmet, Dönence, Gaddar, Kral Kaybederse, Vermem Seni Ellere ve Üvey Anne gibi dizileri sayabiliriz. Yeni başlayacak diziler listesine göz atalım:

Sezonun Yeni Dizileri, Yeni Çıkan Diziler Listesi

Yaz dizileri listesinde Maviye Sürgün dizisi ile başlıyoruz. Çünkü Maviye Sürgün dizisinin başlama tarihi belli oldu ve yakında ekranlarda olacak. Peki ya diğer diziler? Sezonun Yeni Dizileri listesinde kimler var?

Maviye Sürgün / Show TV

O3 Medya imzalı, Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği, Show TV ekranlarında yayınlanacak, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu, Maviye Sürgün dizisi 12 Haziran'da başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Hakan Salınmış, Serkan Altunorak, Berkan Bulut, Bülent Şakrak, Ayça Erturan gibi oyuncular yer alıyor.

SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın ölümcül hastalık haberini alıyor. Çocuklarını ve eşini de yanına alarak Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Burada karşısına çıkan Defne (Damla Sönmez) ve Ozan (Serkan Altunorak) da hikayeye dahil oluyorlar.

» Maviye Sürgün konusu ve oyuncuları

Vermem Seni Ellere / atv

Filipinler Forevermore dizisinden uyarlanan Vermem Seni Ellere, sezonun yeni dizileri arasında en çok merak edilenlerden birisi. Konusu kısaca şöyle: Emre Bey (Mehmet), bir düğünde damat adayı olarak karşımıza çıkıyor. Ta ki düğünden jetski ile kadar. Düğünü uzaktan seyreden Zeliş'in yolu bir paragliding kazası sonucu Mehmet ile kesişince yeni bir hikaye yazılmaya başlanıyor.

Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral oynuyorlar. Vermem Seni Ellere oyuncu kadrosunda; Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran ve İlayda Ildır gibi isimler yer alıyor.

Dönence / Kanal D

Yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu'nun oturduğu ve senaryosunu Nuray Uslu'nun kaleme aldığı dizi, Gülce isminde asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin yüreklere dokunan hikayesini konu alacak. Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerinde olduğu Dönence dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

» Dönence dizisi konusu ne? Dönence oyuncuları kimler?

Kısmet / FOX

Dizi, mahallenin gözbebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzel komşusu Melike'nin (Özge Azacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Özge Azacar, Lale Mansur, Cenan Adıgüzel, Arif Pişkin, Kerem Kupacı ve Serdar Orçin gibi isimler yer alıyor.

Üvey Anne / atv

Yeni yaz dizileri listesinde Üvey Anne dizisi de karşımıza çıkacak. Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturduğu Üvey Anne dizisinin senaryosunu Yasemin Kırbaş yazdı. Gerçek bir hikayeden esinlenerek yazılan dizide bir babanın çocuklarına olan bağlılığı üzerine bir hikaye izleyeceğiz.

Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Defne Hacıoğlu, Deniz Hıracan, Selinda Nur Keküllüoğlu ve Emir Kaan Özkan ve Ayşen İnci karşımıza çıkıyor.

» Hazal Filiz Küçükköse kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kendi Düşen Ağlamaz / TRT 1

Sezonun yeni dizileri arasında keyifli bir yaz dizisi TRT ekranlarında başlıyor. Hikaye, doğduğu gün annesini kaybeden Alize adlı genç bir kızın etrafında dönüyor. Alize, babasının evlenme planları yapması üzerine intikam almak için numaradan bir izdivaç yapma kararı alır. Ancak planları beklediği gibi gitmeyecektir.

Dizinin başrollerinde Hakan Yılmaz (Nurettin Soner), Selen Soyder (Sinem Devran), Eylül Tumbar (Alize Soner) bulunuyor. Diğer oyuncular arasında Enes Koçak (Serkan Bıçakçı), Berat Yenilmez (Kadir), Hivda Zizan Alp (Serap Bıçakçı) yer alıyor. Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı da dizinin kadrosunda yer alıyor.

Yaz Şarkısı / FOX

Dizi okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor. Oyuncu kadrosu: Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı

Benim Güzel Ailem / TRT 1

TRT'nin yeni yaz dizisi Benim güzel Ailem çok yakında başlayacak. Oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Ebrar Karabakan, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Tolga Ortancıl, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

Gaddar / Fox TV

Yeni çıkacak diziler arasında en çok merak edilenlerden birisi de Gaddar. Gaddar dizisi oyuncuları kimler olacak diye çok merak ediliyor. Sinan Öztürk’ün yöneteceği Gaddar dizisinde Aras Bulut İynemli, Aytaç Uşun ve Uğur Yıldıran Gaddar rol alacaklar.

Ağlayan Gelin / TRT 1

Ağlayan Gelin de TRT'nin yeni yaz dizileri arasında olacak. Dizi ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile Yeşil’in hikayesini anlatacak. Dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem yazıyorlar. Peki Ağlayan Gelin oyuncuları kimler, konusu ne? Şimdilik oyuncu kadrosu ve konusu açıklanmadı.

Aslan Parçası / FOX

Sezonun yeni dizileri arasında Aslan Parçası dizisi de merakla bekleniyor. Oyuncu görüşmeleri devam eden dizi MF Yapım tarafından çekilecek. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Dilek Taşı / Kanal D

Hayatımın Neşesi / TRT 1

Hudutsuz Sevda / FOX

İki Yabancı / FOX

Kara Orman / FOX

Körkütük / Kanal D

Kral Kaybederse / Star TV

Külkedisi / FOX

Öteki Kadın / FOX

Safir / atv

Saklı Kalsın / FOX

Yabani / FOX

Yanık Ülke / FOX

Kader Oyunları / Belli değil

Kirli Sepeti / Belli değil

Yeşil Vadinin Kızı / Belli değil

Sosyete Doktoru / Belli değil

Çirkin / Belli değil

Kaynak: HABER MERKEZİ