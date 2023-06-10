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Üvey Anne Mürvet kimdir? Üvey Anne Serap'ın annesi kim?
Atv'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne dizisinin karakterlerinden birisi olan Mürvet rolünde Ayşegül Günay'ı izleyeceğiz. Ayşegül Günay, Üvey Anne Mürvet rolünü oynuyor.
Üvey Anne Mürvet Karakteri kimdir?
Dizide Serap ve annesi çok ilgi çekiyor. Üvey Anne karakterleri arasında Mürvet çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Üvey Anne Mürvet rolünde Ayşegül Günay karşımıza çıkacak. Serap'ın besleme annesi Mürvet rolünü Ayşegül Günay canlandıracak.
Ayşegül Günay kaç yaşında?
9 Kasım 1969 doğumlu olan Ayşegül Günay 53 yaşında. Oyuncu Ayşegül Günay 1969 yılında Eskişehir'de doğdu.
Ayşegül Günay nereli
Oyuncu Ayşegül Günay Eskişehir'de doğdu.
Ayşegül Günay hangi dizilerde oynadı?
Kaybolan Yıllar dizisindeki Niran karakteri ile ilk defa kamera karşısına geçen Ayşegül Günay, daha sonra Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem ve Sümela'nın Şifresi gibi yapımlarda rol aldı. En son Mükemmel Eşleşme dizisinde karşımıza çıkan Ayşegül Günay dizileri listesi şöyle:
- Kaybolan Yıllar - (2006) - Niran
- Eşref Saati - (2008)
- Derman - (2008)
- Küçük Kadınlar - (2009) - Eda
- Osmanlı Cumhuriyeti - (2008) - Hayat Kadını
- Aile Saadeti - (2009) - Lamia
- Avatar - (2009) - Türkçe Seslendirme
- Lale Devri - (2010) - Sultan
- Yer Gök Aşk - (2010-2012) - Sultan
- Sümela'nın Şifresi: Temel - (2011) - Şehriye Sözer
- Moskova'nın Şifresi: Temel - (2012) - Şehriye Sözer
- Asla Vazgeçmem - (2015-2016) - Aytül
- Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel - (2017) - Şehriye Sözer
- Kuruluş Osman - (2019-2020) - Zöhre Hatun
- Şuursuz Aşk - (2019) - Refiye
- Hercai - (2020-2021) - Füsun Aslanbey
- Mükemmel Eşleşme - (2022) - Fadime
- Üvey Anne - (2023) - Mürvet
Ayşegül Günay sosyal medya hesapları
İnstagram: @aysegulgunaayy Kaynak: HABER MERKEZİ