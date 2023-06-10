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Üvey Anne Mürvet kimdir? Üvey Anne Serap'ın annesi kim?

Atv'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne dizisinin karakterlerinden birisi olan Mürvet rolünde Ayşegül Günay'ı izleyeceğiz. Ayşegül Günay, Üvey Anne Mürvet rolünü oynuyor.

Üvey Anne Mürvet Karakteri kimdir?

Dizide Serap ve annesi çok ilgi çekiyor. Üvey Anne karakterleri arasında Mürvet çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Üvey Anne Mürvet rolünde Ayşegül Günay karşımıza çıkacak. Serap'ın besleme annesi Mürvet rolünü Ayşegül Günay canlandıracak.

Ayşegül Günay kaç yaşında?

9 Kasım 1969 doğumlu olan Ayşegül Günay 53 yaşında. Oyuncu Ayşegül Günay 1969 yılında Eskişehir'de doğdu.

Ayşegül Günay nereli

Oyuncu Ayşegül Günay Eskişehir'de doğdu.

Ayşegül Günay hangi dizilerde oynadı?

Kaybolan Yıllar dizisindeki Niran karakteri ile ilk defa kamera karşısına geçen Ayşegül Günay, daha sonra Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem ve Sümela'nın Şifresi gibi yapımlarda rol aldı. En son Mükemmel Eşleşme dizisinde karşımıza çıkan Ayşegül Günay dizileri listesi şöyle:

Kaybolan Yıllar - (2006) - Niran

Eşref Saati - (2008)

Derman - (2008)

Küçük Kadınlar - (2009) - Eda

Osmanlı Cumhuriyeti - (2008) - Hayat Kadını

Aile Saadeti - (2009) - Lamia

Avatar - (2009) - Türkçe Seslendirme

Lale Devri - (2010) - Sultan

Yer Gök Aşk - (2010-2012) - Sultan

Sümela'nın Şifresi: Temel - (2011) - Şehriye Sözer

Moskova'nın Şifresi: Temel - (2012) - Şehriye Sözer

Asla Vazgeçmem - (2015-2016) - Aytül

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel - (2017) - Şehriye Sözer

Kuruluş Osman - (2019-2020) - Zöhre Hatun

Şuursuz Aşk - (2019) - Refiye

Hercai - (2020-2021) - Füsun Aslanbey

Mükemmel Eşleşme - (2022) - Fadime

Üvey Anne - (2023) - Mürvet

Ayşegül Günay sosyal medya hesapları

İnstagram: @aysegulgunaayy Kaynak: HABER MERKEZİ