Üvey Anne İpek kimdir? Atv Üvey Anne dizisi İpek kimdir? Yeni dizi Üvey Annenin başrolünde oynayan İpek kimdir? Üvey Anne İpek gerçek adı ne? Üvey Anne İpek karakterini oynayan Aslı Tandoğan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Aslı Tandoğan kimdir? Aslı Tandoğan'ın oynadığı diziler, Aslı Tandoğan dizileri, Aslı Tandoğan instagram hesabı, Aslı Tandoğan hakkında bilgiler ve Aslı Tandoğan sosyal medya hesapları:

Üvey Anne İpek kimdir?

Üvey Anne dizisinin karakterlerinden birisi olan İpek rolünde Aslı Tandoğan'ı izleyeceğiz. Aslı Tandoğan, Üvey Anne İpek rolünü oynuyor.

Üvey Anne İpek Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne karakterleri arasında İpek çok merak ediliyor. Üvey Anne İpek rolünde Aslı Tandoğan karşımıza çıkacak. İpek karşımıza güçlü bir anne karakteri olarak çıkıyor. Eski eşi tarafından ihanete uğradığı için kalbini kapatmış bir kadın. Faruk'a karşı hisleri değiştikçe kalbi ile mantığı arasında sıkışacak.

Aslı Tandoğan kaç yaşında?

Aslı Tandoğan 44 yaşında. Oyuncu Aslı Tandoğan 2 Nisan 1979'da Ankara’da doğdu.

Aslı Tandoğan nereli

Güzel oyuncu Aslı Tandoğan Ankara'da doğdu.

Aslı Tandoğan hangi dizilerde oynadı?

2022 yılında Gülüm Gül dizisi ile ilk dizi deneyimini yaşadı. Çınaraltı, Kurşun yarası, Büyük Umutlar, Aşka Sürgün, Ah İstanbul, 29-30, Dicle gibi dizilerde rol aldı. Dudaktan Kalbe dizisinde Lamia karakterine hayat verdi. Kapalıçarşı dizisinde ise Diyar rolünü oynadı. Muhteşem Yüzyıl Kösem'de ise Gevherhan Sultan olarak karşımıza çıktı. En son Menajerimi Ara dizisinde oynamıştı.

2002 Gülüm Gül / Gül

2003 Çınaraltı / Gizem

2003 Kurşun Yarası / Lale

2004 Büyük Umutlar / Sevinç

2005 Aşka Sürgün / Dilan

2006 Ah İstanbul / Deniz

2006 29-30 / Aysel

2007 Dicle / Dicle

2007-2009 Dudaktan Kalbe / Lamia

2009-2010 Kapalıçarşı / Diyar

2011 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi / Ilgın

2011 Zehirli Sarmaşık / Yakut

2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam / Canseza

2013 Leyla ile Mecnun / Eleanor

2013 A.Ş.K. / Şebnem

2016 Melek ile Serhat / Melek

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem / Gevherhan Sultan

2016 Yuvamdaki Düşman / Yasemin

2021 Menajerimi Ara / Aslı Tandoğan

2023 Üvey Anne / İpek

Aslı Tandoğan'ın babası kimdir?

Güzel oyuncunun babası Cumhur Tandoğan'dır. Cumhur Tandoğan devlet sanatçısı olan bir balerindir.

Aslı Tandoğan hangi filmlerde oynadı?

Güzel oyuncu Aslı Tandoğan'ın ilk oynadığı film Kabadayı. Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu ve İsmail Hacıoğlu'nun başrollerinde oynadığı filmde Karaca rolüyle karşımıza çıkmıştı. Sonrasında Behzat Ç. Ankara Yanıyor, Kendime İyi Bak, Git Başımdan, Söz Vermiştin, Hayalet 3: Yaşam ve Kadınlara Mahsus filmlerinde rol almıştır.

2007 Kabadayı / Karaca

2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor / Ilgın

2014 Kendime İyi Bak / Begüm

2015 Git Başımdan / Selin

2019 Söz Vermiştin / Lilyan

2020 Hayalet 3: Yaşam

2023 Kadınlara Mahsus

Aslı Tandoğan ne zaman evlendi?

Güzel oyuncu Aslı Tandoğan 2013 yılında Cahit Tan Yeşilada ile evlendi. Çiftin iki çocuğu vardır. 2015 yılında Atlas, 2018 yılında Arya dünyaya gelmiştir.

Aslı Tandoğan çocuğu kaç yaşında?

Güzel oyuncunun iki çocuğu var. Aslı Tandoğan'ın çocuklarından Atlas 8, Arya ise 5 yaşında.

Aslı Tandoğan'ın eşi ne iş yapıyor?

Güzel oyuncunun eşi finans işiyle uğraşıyor.

Aslı Tandoğan nerede oturuyor?

İstanbul'un dışında, Riva'da oturuyor.

Aslı Tandoğan sosyal medya hesapları

İnstagram : @aslitandoga

Kaynak: HABER MERKEZİ