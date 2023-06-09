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Üvey Anne Serap kimdir?

Üvey Anne dizisinin karakterlerinden birisi olan Serap rolünde Hazal Filiz Küçükköse'ı izleyeceğiz. Hazal Filiz Küçükköse, Üvey Anne Serap rolünü oynuyor.

Üvey Anne Serap Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne karakterleri arasında Serap çok merak ediliyor. Üvey Anne Serap rolünde Hazal Filiz Küçükköse karşımıza çıkacak. Kutsi ile Hazal Filiz Küçükköse'yi başrollerde izleyeceğiz.

Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında?

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse 35 yaşında. Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse 1988 yılında Mersin’de doğdu. 9 Şubat 1988 doğumludur.

Hazal Filiz Küçükköse nereli

Hazal Filiz Küçükköse Mersin'de doğdu. Liseyi ise Ankara'da bitirdi. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne başladı ama üçüncü sınıfta bıraktı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümüne devam ediyor.

Hazal Filiz Küçükköse boyu ve kilosu

172 cm boyundaki Hazal Filiz Küçükköse uzun boyu ile dikkat çeken bir oyuncu. Kilosu ise 55.

Hazal Filiz Küçükköse evli mi? Sevgilisi kim?

2014 yılnıda Tuan Tunalı ile evlenen güzel oyuncu 2018 yılında ise eşinden ayrıldı.

Hazal Filiz Küçükköse hangi dizilerde oynadı?

Deniz yıldızı dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçen Hazal Filiz Küçükköse daha sonra Kalbim Seni Seçti, Ustura Kemal, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Zemheri, Bir Peri Masalı, Kötü Adamın 10 Günü dizilerinde rol almıştır. Kalbim Seni Seçti dizisindeki Ada rolüyle tanınmaya başlanan oyuncu, Ustura Kemal dizisinde Kalisto karakterini canlandırdı. Beni Affet dizisinde Leyla rolünü oynadı. Günahkar dizisinde ise Aslıhan Karasu olarak karşımıza çıktı.

Kara Sevda dizisindeki Zeynep Soydere karakteri ile kariyerine yeni bir sayfa açtı. Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde Melike Hatun olarak karşımıza çıktı. 2022 yılında Bir Peri Masalı dizisinde Neslihan Köksal rolünü canlandırdı. 2023 yılında Ağustos ayında Netflix'te yayınlanacak olan Kötü Adamın 10 Günü dizisinde Buket rolüyle karşımıza çıkacak.

2009-2010 Deniz Yıldızı / Gözde

2011 Kalbim Seni Seçti / Ada

2012 Ustura Kemal / Kalisto

2012 Uçurum

2014 Beni Affet / Leyla

2014 Günahkar / Aslıhan Karasu

2015-2017 Kara Sevda / Zeynep Soydere

2017 Rüya / Elif Ardalı

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Melike

2020 Zemheri / Berrak

2022 Bir Peri Masalı / Neslihan Köksal

2023 Kötü Adamın 10 Günü / Buket

2023 Üvey Anne / Serap

Hazal Filiz Küçükköse sosyal medya hesapları

3 milyon takipçili İnstagram hesabı: @hazalfilizkucukkose

Kaynak: HABER MERKEZİ