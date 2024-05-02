Ticaret Bakanlığı'ndan Otomobil Piyasasına Müdahale: Bayiler Üzerindeki Yeni Düzenlemeler ve Fiyat Kontrolü!

Türkiye'de otomobil piyasası, stokçuluk ve fahiş fiyat artışlarına karşı yeni düzenlemelerle mücadele ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın son hamlesi, bayiler üzerindeki kontrolü artırarak tüketicinin menfaatlerini korumayı hedefliyor. Bu yeni düzenleme, otomobil satışlarında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Otomobil Bayilerine Sıkı Kurallar Geliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı, otomobil bayilerinin, araçların üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edilmesi ve vergilerinin ödenmesi sonrasında, aracın satış fiyatını artırmalarını yasaklıyor. Bu düzenleme, bayilere araç satışlarında daha fazla şeffaflık getirerek, stokçuluk yapmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ön Ödemelerde Yeni Sınırlamalar

Yeni düzenlemeyle birlikte, alıcıdan alınabilecek maksimum ön ödeme miktarı, satış fiyatının yüzde 10'u ile sınırlı tutulacak. Bu kural, tüketicilerin yüksek miktarda ödeme yaparak mağdur olmalarını önlemek için konmuş bir tedbirdir.

15 Günlük Teslimat Süresi ve Garanti Koşulları

Araç bayileri, vergilendirilmiş taşıtları alıcılara 15 gün içerisinde teslim etmek zorunda kalacak. Ayrıca, garanti süresi içinde arızalanan araçlar için üretici veya distribütör tarafından ikame taşıt tahsis edilene kadar, bayi tarafından ücretsiz bir ikame taşıt sağlanacak. Bu, tüketicilerin daha güvenilir bir satın alma deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Distribütörlere Getirilen Yeni Yükümlülükler

Distribütörler üzerindeki baskı da artırılıyor. Taslak, distribütörlerin, bayiler arası rekabeti bozucu uygulamalarda bulunamayacaklarını ve bir bayiye, son üç yıllık satış ortalamalarının üzerinde araç satışı yapmaya zorlayamayacaklarını belirtiyor. Ayrıca, distribütörlerin fiyat değişikliklerini bayilere üç gün öncesinden bildirmeleri gerekecek.

İkinci El Araç Satışlarına Düzenleme Var

İkinci el araç satışları için de önemli düzenlemeler getiriliyor. Elektronik ortamda yapılan ihaleler, güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. İhale şartları, satılan araçların detayları ile birlikte açıkça ilan edilecek ve ihale platformlarının ihalelere doğrudan veya dolaylı olarak katılması engellenecek.

İnternet Ortamında Araç Değerlemelerine Sıkı Kontrol Altına Alıanacak

İnternet üzerinden yapılan ikinci el araç değerlemelerinde, işletmelerin verdiği fiyat teklifleri ile nihai teklifler arasındaki fark, yüzde 5'i geçemeyecek. Bu düzenleme, elektronik ortamda yapılan değerlemelerde yaşanan tüketici mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Bu yeni yönetmelik taslağı, Türkiye'deki otomobil piyasasını daha adil ve şeffaf hale getirme yolunda önemli bir adım olarak görülmektedir. Bayiler, distribütörler ve tüketiciler için getirilen bu düzenlemeler, otomobil satışlarında yeni bir dönemi başlatıyor.