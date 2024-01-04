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Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları yarın başlayacak

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Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

Kaynak:Haber Kaynağı

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