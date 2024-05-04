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Opel Modellerinde Mayıs Ayı Teklifleri! 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle

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Opel Modellerinde Mayıs Ayı Teklifleri! 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle
Opel Türkiye, mayıs ayında da binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi teklifleri ve online rezervasyona özel cazip fiyat seçenekleri sunarken, başarılı hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel imkânlar sağlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Opel Corsa, mayıs ayı boyunca 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
Opel Modellerinde Mayıs Ayı Teklifleri! 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle 1 15

Opel Türkiye, mayıs ayında da binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi teklifleri ve online rezervasyona özel cazip fiyat seçenekleri sunarken, başarılı hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel imkânlar sağlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Opel Corsa, mayıs ayı boyunca 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra 300 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve 1,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Opel, mayıs ayında yeni araç sahibi olmak isteyenleri Opel Showroom’larına bekliyor.

Opel Modellerinde Mayıs Ayı Teklifleri! 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle 2 25

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan otomotiv devi Opel, mayıs ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Yenilenen yüzüyle birlikte daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 300 bin TL için 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.

Opel Modellerinde Mayıs Ayı Teklifleri! 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle 3 35

“Alman Enerjisi” sunan elektrikli Opel modellerinde avantajlı kredi imkanları!

Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve “Şimşek” logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor. Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Cesur ve yalın tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkat çeken Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor.

Opel Modellerinde Mayıs Ayı Teklifleri! 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle 4 45

Hafif ticari Opel modellerinde cazip kredi olanakları!

“İşi Almanlara Bırakın” sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine faydalı çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, mayıs ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, online rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Modellerinde Mayıs Ayı Teklifleri! 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle 5 55

Opel, mayıs ayının kampanya olanaklarına ek olarak; birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş hafif ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, mayıs ayında müşterilerini showroom’larına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor ve online olarak satın alabiliyor.

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