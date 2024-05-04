Opel Modellerinde Mayıs Ayı Teklifleri! 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneğiyle

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan otomotiv devi Opel, mayıs ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Yenilenen yüzüyle birlikte daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 300 bin TL için 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve %2,49 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.