  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Mayıs ayında Türkiye'de denize girilebilecek yerler

Mayıs ayında Türkiye'de denize girilebilecek yerler

Yayınlanma:
Mayıs ayında Türkiye'de denize girilebilecek yerler
Denize girmeyi özlemle bekleyenler için Türkiye’nin lider seyahat platformu Enuygun.com mayıs ayında denize girilecek rotaları derledi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde mayıs ayında denize girmek için harika seçenekler bulunuyor. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki plajlardan mayıs ayında denize girmek yaza erkenden merhaba demek için ideal oluyor.
Mayıs ayında Türkiye'de denize girilebilecek yerler 1 14

Muğla: Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça.

Mayısın ikinci yarısında ise Güney Ege’de deniz suyu sıcaklığı yükseliyor. Enuygun, tatilseverlere Muğla’da dört ayrı rota öneriyor: Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça.

Her mevsim popülerliğini koruyan, tertemiz koy ve plajlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan Bodrum, yaz sıcakları başlamadan denizin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor. Bodrum’un farklı beldeleri eşsiz plajlarla dolu. Tüm plajları keşfetmek için ENUYGUN24 koduyla 3.000 TL’ye varan indirimle araç kiralama seçeneğini değerlendirerek ilçenin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Büyük bir koyun ortasına kurulmuş, iki yanında uzun ve tertemiz sahilleriyle Marmaris de mayıs ayının ikinci yarısının gözde deniz rotaları arasında yer alıyor.

Muğla'nın güneyinde bulunan bakir koyları ve berrak deniziyle ünlü Datça yarımadasında mayıs ayında denize girmek, doğanın tadını çıkarırken dingin bir atmosferde vakit geçirmenizi sağlayacak.

Muğla’da biraz daha güneye doğru inip Akdeniz sahiline yaklaştığınızda sizi Fethiye ve Ölüdeniz karşılayacak. 80’den farklı kelebek türüne ev sahipliği yapan, SİT alanı olarak korunan Kelebekler Vadisi’yle doğaseverleri kendine çeken Fethiye, deniz sezonunu açmak için en çok tercih edilen tatil beldeleri arasında yer alıyor. Turkuaz renginde denizi mayıs ayının sakinliğinde deneyimleyebileceğiz Ölüdeniz plajı, rüzgarsız, sakin havasıyla sizi dinlendirecek.

Mayıs ayında Türkiye'de denize girilebilecek yerler 2 24

Antalya: Kemer, Belek, Side

Sezonu erken açan Akdeniz’in en güzel sahillerine sahip Antalya’da Belek, Side, Kemer, Alanya, Lara plajlarında mayıs ayı itibariyle denize girilebiliyor. Bu bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri de eklendiğinde sizi bu destinasyonlarda harika bir erken yaz tatili fırsatı bekliyor.

Enuygun’un Antalya için ilk önerisi Kemer’e bağlı Tekirova köyü sınırlarındaki Phaselis Koyu ve antik kenti. Kemer merkeze 12 km mesafedeki Phaselis Koyu’na antik kentin içinden geçebiliyorsunuz. Müzekart’la ya da ücretli girişle antik kentteki Tarihi Tapınak, Hadrian Kapısı ve Phaselis Tiyatrosu gibi etkileyici kalıntıları ziyaret edip sahile geçebilirsiniz. Ancak bölgenin ören yeri olması dolayısıyla burada standart bir plaj hizmeti yok.

Mayıstan ekim sonuna kadar denize girilebilecek tatil beldelerinden biri de Belek. Golf meraklılarına da hitap eden otel seçenekleriyle Belek’te eşsiz bir tatil sizi bekliyor. Belek için otel rezervasyonunuzu ENUYGUN’dan OTEL2024 koduyla 8.000 TL’ye varan indirimle yapabilirsiniz.

Mayıs ayında Türkiye'de denize girilebilecek yerler 3 34

Kuzey Kıbrıs

Mayıs ayı boyunca ortalama 21 derecede olan deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı Kuzey Kıbrıs’ta, mayıs ayında erken bir yaz tatili yapmış sayılabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Glapsides Plajı, Alagadi Plajı, Denizkızı Plajı ve Karpaz Altunkum Plajı’nda denize girebilir, doğanın eşsiz bir hediyesi olan Kıbrıs adasının güzelliklerini seyre dalabilirsiniz.

Mayıs ayında Türkiye'de denize girilebilecek yerler 4 44

İzmir: Çeşme, Alaçatı, Ilıca

Ege denizi kıyılarının en güzel tatil beldelerinden Çeşme, mayısın ikinci yarısında, özellikle de ayın son haftasında deniz mevsimine ilk adım için tercih edilebilir. Deniz suyu sıcaklığı mayıs ayında Antalya ve Muğla’daki kadar yüksek olmasa da burada pırıl pırıl denizin çağrısına karşı koymanız zor olacak.

Sörf ve dalış rotası da olan bu bölgede kısa süreli bir eğitime katılıp sörf ya da dalış deneyimi de elde edebilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.