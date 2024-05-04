Mayıs ayında Türkiye'de denize girilebilecek yerler

Muğla: Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça.
Mayısın ikinci yarısında ise Güney Ege’de deniz suyu sıcaklığı yükseliyor. Enuygun, tatilseverlere Muğla’da dört ayrı rota öneriyor: Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça.
Her mevsim popülerliğini koruyan, tertemiz koy ve plajlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan Bodrum, yaz sıcakları başlamadan denizin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor. Bodrum’un farklı beldeleri eşsiz plajlarla dolu. Tüm plajları keşfetmek için ENUYGUN24 koduyla 3.000 TL’ye varan indirimle araç kiralama seçeneğini değerlendirerek ilçenin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.
Büyük bir koyun ortasına kurulmuş, iki yanında uzun ve tertemiz sahilleriyle Marmaris de mayıs ayının ikinci yarısının gözde deniz rotaları arasında yer alıyor.
Muğla'nın güneyinde bulunan bakir koyları ve berrak deniziyle ünlü Datça yarımadasında mayıs ayında denize girmek, doğanın tadını çıkarırken dingin bir atmosferde vakit geçirmenizi sağlayacak.
Muğla’da biraz daha güneye doğru inip Akdeniz sahiline yaklaştığınızda sizi Fethiye ve Ölüdeniz karşılayacak. 80’den farklı kelebek türüne ev sahipliği yapan, SİT alanı olarak korunan Kelebekler Vadisi’yle doğaseverleri kendine çeken Fethiye, deniz sezonunu açmak için en çok tercih edilen tatil beldeleri arasında yer alıyor. Turkuaz renginde denizi mayıs ayının sakinliğinde deneyimleyebileceğiz Ölüdeniz plajı, rüzgarsız, sakin havasıyla sizi dinlendirecek.
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