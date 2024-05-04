Mayıs ayında Türkiye'de denize girilebilecek yerler

Antalya: Kemer, Belek, Side

Sezonu erken açan Akdeniz’in en güzel sahillerine sahip Antalya’da Belek, Side, Kemer, Alanya, Lara plajlarında mayıs ayı itibariyle denize girilebiliyor. Bu bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri de eklendiğinde sizi bu destinasyonlarda harika bir erken yaz tatili fırsatı bekliyor.

Enuygun’un Antalya için ilk önerisi Kemer’e bağlı Tekirova köyü sınırlarındaki Phaselis Koyu ve antik kenti. Kemer merkeze 12 km mesafedeki Phaselis Koyu’na antik kentin içinden geçebiliyorsunuz. Müzekart’la ya da ücretli girişle antik kentteki Tarihi Tapınak, Hadrian Kapısı ve Phaselis Tiyatrosu gibi etkileyici kalıntıları ziyaret edip sahile geçebilirsiniz. Ancak bölgenin ören yeri olması dolayısıyla burada standart bir plaj hizmeti yok.

Mayıstan ekim sonuna kadar denize girilebilecek tatil beldelerinden biri de Belek. Golf meraklılarına da hitap eden otel seçenekleriyle Belek’te eşsiz bir tatil sizi bekliyor. Belek için otel rezervasyonunuzu ENUYGUN’dan OTEL2024 koduyla 8.000 TL’ye varan indirimle yapabilirsiniz.