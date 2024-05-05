Acun Ilıcalı'nın Sevinci Yarım Kaldı! Takımı Premier Lige Veda Etti!

Plymouth ile Hull City, İngiltere Championship'in 46. haftasında Home Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kaybederken play-off potasının da dışında kaldı.

Plymouth'un Galibiyet Golü

Karşılaşmada Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Edwards kaydetti. Hull City'nin mağlubiyeti, play-off umutlarını azaltırken rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda şanslarını korumak için önemli bir fırsatı da kaçırdılar.

Hull City'nin Play-Off Şansı Azaldı

Kazanması durumunda play-off için West Bromwich'in maçını kaybetmesini bekleyecek olan Hull City, sahadan mağlup ayrılarak West Bromwich karşılaşmasına bakmaksızın play-off dışı kaldı. Bu mağlubiyet, Hull City'nin play-off umutlarını zora soktu ve Premier Lig'e yükselme şansını azalttı.

Premier Lig Hayalleri Bir Sonraki Sezona Kaldı

Hull City, İngiltere Championship'i 70 puanla 7. sırada tamamladı. Play-off potasına giren Norwich City'nin 3 puan gerisinde 1 basamak altında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi. Yüksek tempolu bir sezonun ardından, Hull City bir sonraki sezonda Premier Lig'e yükselme umutlarını taşıyacak.