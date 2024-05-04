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Türkiye için özel olarak geliştirilen Hyundai IONIQ 5 Advance 1.649.000 TL’lik fiyat etiketiyle şimdi çok iddialı

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Türkiye için özel olarak geliştirilen Hyundai IONIQ 5 Advance 1.649.000 TL’lik fiyat etiketiyle şimdi çok iddialı
Hyundai Assan, Türkiye’deki elektrifikasyon atağına yepyeni bir fiyat politikasıyla devam ediyor. Türkiye için özel olarak geliştirilen “IONIQ 5 Advance”, 1.649.000 TL’lik fiyat etiketiyle şimdi çok iddialı. IONIQ 5 Advance, 58 kWh bataryası ve 125 kW (170 PS) gücündeki elektrik motoruyla öne çıkıyor.
Türkiye için özel olarak geliştirilen Hyundai IONIQ 5 Advance 1.649.000 TL’lik fiyat etiketiyle şimdi çok iddialı 1 14

Elektrikli otomobil ve üst düzey mobilite deneyimini Türkiye’de daha da yaygınlaştırmayı ve bu alanda sektöre öncülük etmeyi hedefleyen Hyundai Assan, 2024 yılındaki elektrifikasyon stratejisine ağırlık vermeye devam ediyor. Türk tüketicisi için özel olarak geliştirdiği yeni donanım seviyelerini oldukça cazip ödeme koşulları ve fiyatlarla sunan Hyundai Assan, geçtiğimiz ay satışına başladığı IONIQ 5 Advance modelinin fiyatında yüzde 8’e varan bir indirim yaptı. Gerek teknolojisi gerekse sunduğu üst düzey konforla segmentinde fark yaratan IONIQ 5’in 4x2 çekiş sistemine sahip Advance donanım seviyesinin fiyatı 1.649.000 TL olarak belirlenirken aynı zamanda “Şimdi Al, 6 Ay Sonra Öde” imkanı da var.

Türkiye için özel olarak geliştirilen Hyundai IONIQ 5 Advance 1.649.000 TL’lik fiyat etiketiyle şimdi çok iddialı 2 24

Satışa sunulduğu günden bu yana 200’ün üzerinde ödül alan IONIQ 5 ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Türk tüketicisi için özel olarak geliştirdiğimiz “Advance” donanım seviyesi, sunduğu optimum özellikleriyle oldukça ilgi çekiyor. Bu yeni donanım seviyemizle beraber Türk tüketicisinin elektrikli otomobillere daha kolay ulaşmalarını ve aynı zamanda geleceğin teknolojilerini en uygun fiyatla deneyimlemelerini istiyoruz. İçten yanmalı birçok SUV modelden daha ekonomik ve daha teknolojik bir otomobil satın alma fırsatı sunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Türkiye için özel olarak geliştirilen Hyundai IONIQ 5 Advance 1.649.000 TL’lik fiyat etiketiyle şimdi çok iddialı 3 34

C-SUV segmentinde yer alan IONIQ 5 Advance‘ın öne çıkan özellikleri, günlük kullanımdaki tüm beklentileri karşılıyor. IONIQ 5 Advance’in donanım listesinde; piksel tasarımlı LED ön farlar, dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü ve çarpışma önleme asistanı gibi donanımlar dikkat çekerken aynı zamanda ön tarafta soğutma özelliğine sahip ısıtmalı deri koltuklar, BOSE Premium ses sistemi, 12,3 inç çift entegre bilgi ve multimedya ekranları, sanal gösterge paneli (Head-Up Display), kayar tip orta konsol ve gizli otomatik kapı kolları da günlük kullanımda sahibine oldukça yardımcı oluyor.

EV modellerin en önemli özelliklerinden biri olan ve bilhassa zorlu kış koşullarısnda da sürüş menzilini arttıran ısı pompası, diğer tüm Hyundai modellerinde olduğu gibi IONIQ 5’in Advance versiyonunda da standart olarak sunuluyor.

Türkiye için özel olarak geliştirilen Hyundai IONIQ 5 Advance 1.649.000 TL’lik fiyat etiketiyle şimdi çok iddialı 4 44

170 beygirlik motorla tam 587 km

IONIQ 5 Advance, 58 kWh batarya, 125 kW (170 PS) gücündeki arkaya konumlu tek elektrik motoru ve arkadan itiş sistemi ile geliyor. Otomobildeki 58 kWh bataryanın %100 dolu olduğumda durumda menzili, birleşik kullanımda 384 km (WLTP). Buna karşılık araç, şehir içi kullanımda da 587 km menzile kadar rahatlıkla ulaşabiliyor. IONIQ 5’in 0-100 km/s hızlanması ise Advance donanım seviyesinde 8,5 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız ise 185 km/s ile sınırlandırılmış. Buna ek olarak; üstün 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine şarj edilebiliyor. Yine WLTP normlarına göre, IONIQ 5 kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 5 dakika şarj etmeleri yeterli.

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