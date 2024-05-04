Türkiye için özel olarak geliştirilen Hyundai IONIQ 5 Advance 1.649.000 TL’lik fiyat etiketiyle şimdi çok iddialı

C-SUV segmentinde yer alan IONIQ 5 Advance‘ın öne çıkan özellikleri, günlük kullanımdaki tüm beklentileri karşılıyor. IONIQ 5 Advance’in donanım listesinde; piksel tasarımlı LED ön farlar, dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü ve çarpışma önleme asistanı gibi donanımlar dikkat çekerken aynı zamanda ön tarafta soğutma özelliğine sahip ısıtmalı deri koltuklar, BOSE Premium ses sistemi, 12,3 inç çift entegre bilgi ve multimedya ekranları, sanal gösterge paneli (Head-Up Display), kayar tip orta konsol ve gizli otomatik kapı kolları da günlük kullanımda sahibine oldukça yardımcı oluyor.

EV modellerin en önemli özelliklerinden biri olan ve bilhassa zorlu kış koşullarısnda da sürüş menzilini arttıran ısı pompası, diğer tüm Hyundai modellerinde olduğu gibi IONIQ 5’in Advance versiyonunda da standart olarak sunuluyor.