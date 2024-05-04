Türkiye için özel olarak geliştirilen Hyundai IONIQ 5 Advance 1.649.000 TL’lik fiyat etiketiyle şimdi çok iddialı
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Hyundai Assan, Türkiye’deki elektrifikasyon atağına yepyeni bir fiyat politikasıyla devam ediyor. Türkiye için özel olarak geliştirilen “IONIQ 5 Advance”, 1.649.000 TL’lik fiyat etiketiyle şimdi çok iddialı. IONIQ 5 Advance, 58 kWh bataryası ve 125 kW (170 PS) gücündeki elektrik motoruyla öne çıkıyor.
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