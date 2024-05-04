PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı

Hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan, benzinli, dizel ve %100 elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni PEUGEOT 2008 , 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-2008 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. PEUGEOT’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, her açıdan göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Göz alıcı tasarımı, yeni nesil i-Cockpit® teknolojisi, sürüş keyfi ve konfor özellikleri ile öne çıkan PEUGEOT’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi ile, ve %100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor. Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008’de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Yenilenen tasarımı ve teknolojisiyle hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli yeni PEUGEOT 208 ve %100 elektrikli E-208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. PEUGEOT, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle birlikte sportif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan D Segmenti’ndeki göz alıcı modeli yeni 508 için de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.