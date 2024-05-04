  1. Anasayfa
  2. Otomotiv
  3. PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı

PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı

Yayınlanma:
PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı
PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı. Segmentlerinde hep bir adım önde olan model yelpazesiyle PEUGEOT, yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip kredi seçenekleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.
PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı 1 15

Hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan, benzinli, dizel ve %100 elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni PEUGEOT 2008 , 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-2008 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. PEUGEOT’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, her açıdan göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Göz alıcı tasarımı, yeni nesil i-Cockpit® teknolojisi, sürüş keyfi ve konfor özellikleri ile öne çıkan PEUGEOT’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi ile, ve %100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor. Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008’de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Yenilenen tasarımı ve teknolojisiyle hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli yeni PEUGEOT 208 ve %100 elektrikli E-208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. PEUGEOT, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle birlikte sportif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan D Segmenti’ndeki göz alıcı modeli yeni 508 için de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.

PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı 2 25

PEUGEOT Türkiye, mayıs ayında ticaretin ustalarını da unutmuyor. Tasarruf ustası BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Rifter, 110 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle tercih edilebiliyor. PEUGEOT’nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 190 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı 3 35

PEUGEOT Türkiye, mayıs ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor. Mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor. Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, “Göz Alıcı” SUV tasarımıyla yeni 2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi ile, %100 elektrikli E-2008 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.

PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı 4 45

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı PEUGEOT Rifter’a, 110 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. PEUGEOT’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 190 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu mayıs ayı kampanyasını başlattı 5 55

C segmentinde SUV kodlarıyla, göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. PEUGEOT’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile, yüzde %100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar. 7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Yenilenen versiyonu ile tasarım ve teknolojisini güncelleyen, hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli yeni PEUGEOT 208’i ve %100 elektrikli E-208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle birlikte sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi yeni 508 modeline sahip olmak isteyen sadece tüzel müşterilere tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.