MG ZS Benzinli Modelinde 994.000 TL’den Başlayan Mayıs Ayına Özel Rakipsiz Fiyatlar!

Ayrıcalıklı yüzde 1,99 faizli kredi fırsatını takas destekleri ile birlikte sunan MG mayıs ayında müşterilerini ZS modeline yükseltiyor. Ek olarak MG, Yetkili Satıcıları’nda, ailesine yeni bir MG katmak isteyen sadık müşterilerine, vergi levhası bulunan iş yeri sahiplerine ve çeşitli meslek gruplarına da özel avantajlar, stoklarla sınırlı olarak mayıs yine ayına özel olarak sunuluyor.

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz orijinli otomobil markası MG, mayıs ayında ZS modelinde sunduğu birbirinden avantajlı kredi ve takas desteği seçenekleri ile müşterilerini ZS modeline yükseltmek konusunda çok kararlı. Özgün tasarımı, yüksek donanımı ve sınıfının üzerinde boyutlarıyla konfordan çok daha fazlasını sunan benzinli MG ZS modelinde; 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 100 bin TL’lik takas desteği sağlanıyor. MG ZS benzinli modelinin 994.000 TL’den başlayan takas indirimli fiyatları mayıs ayında yeni bir SUV sahibi olmak isteyen herkesin dikkatini çekiyor. MG ZS benzinli modeli, tasarımı, üstün teknolojisi ve güçlü güvenlik önlemleri ile güvenliğe her zaman öncelik veriyor.​ Ayrıca model, ferah iç mekanı, Apple CarPlay™ ve Android Auto™ özellikli 10.1’’ bilgi – eğlence sistemi ile konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.​ 448 litrelik geniş bagaj hacmiyle yükleme beklentilerini karşılayan MG ZS'in arka koltukları katlandığında, bagaj kapasitesi 1375 litreye çıkarılabiliyor.​ 1.5 VTi-Tech ve 1.0T-GDI benzinli motor seçenekleri ile sunulan MG ZS, performans ve verimlilik konusunda da benzersiz bir model olarak öne çıkıyor.