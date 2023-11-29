  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF: Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir

TFF: Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir

Yayınlanma:
TFF: Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Aralık Cuma günü yapılacak Turkcell Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynama fikrinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait olmadığını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda TSİ 20.45'te oynanacağını ve yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu TV kanallarından ATV'de canlı olarak yayınlanacağını daha önce duyurduğumuz, organizasyon yetkisi federasyonumuza ait olan Turkcell Süper Kupa müsabakasının Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. TFF olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çok önemli projeler üzerinde çalıştığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bu vizyonla tekrar altını çizerek hatırlatmak isteriz ki kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Ronaldo, kendisine verilen penaltıyı iptal ettirdi
Ronaldo, kendisine verilen penaltıyı iptal ettirdi
NBA2K Milli Takımımız Dünya Üçüncüsü Oldu!
NBA2K Milli Takımımız Dünya Üçüncüsü Oldu!
Fenerbahçe evinde kazanarak liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe evinde kazanarak liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
TFF Tahkim Kurulundan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarına indirim
TFF Tahkim Kurulundan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarına indirim
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı