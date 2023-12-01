  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı

Yayınlanma:
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe ile Ali Koç'a verdiği cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye verilen toplam 329 bin liralık para cezasını onama kararı aldı.

Kurul, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla vedalaştı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla vedalaştı
A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükseldi
A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükseldi
Galatasaraylı iki oyuncuyu haftanın enleri için aday
Galatasaraylı iki oyuncuyu haftanın enleri için aday
Ronaldo, kendisine verilen penaltıyı iptal ettirdi
Ronaldo, kendisine verilen penaltıyı iptal ettirdi
NBA2K Milli Takımımız Dünya Üçüncüsü Oldu!
NBA2K Milli Takımımız Dünya Üçüncüsü Oldu!
Fenerbahçe evinde kazanarak liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe evinde kazanarak liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek