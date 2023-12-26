  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fatih Terim Yunanistan yolunda

Fatih Terim Yunanistan yolunda

Yayınlanma:
Fatih Terim Yunanistan yolunda
A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam, prensip anlaşmasına vardı.

Yarın başkent Atina'ya gitmesi için uçuşu planlanan Fatih Terim, kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi burada yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşma sağlanması durumunda Terim'in 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Süper Lig'de ilk yarının en golcü isimleri Dzeko ve Icardi
Süper Lig'de ilk yarının en golcü isimleri Dzeko ve Icardi
Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni gerçekleştirildi
Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni gerçekleştirildi
Merve Tuncel ve Emre Sakcı’dan 16 madalya
Merve Tuncel ve Emre Sakcı’dan 16 madalya
Bak: Tesis devriminin ardından spor devrimi başladı
Bak: Tesis devriminin ardından spor devrimi başladı
İstanbul Rallisi'nde Heyecan Dorukta
İstanbul Rallisi'nde Heyecan Dorukta
Ralli Şampiyonları Şile'de Belirlenecek
Ralli Şampiyonları Şile'de Belirlenecek
İmamoğlu Başkan Özbek'i Ziyaret Etti
İmamoğlu Başkan Özbek'i Ziyaret Etti
Lider Fenerbahçe, Kayseri'de galibiyet peşinde
Lider Fenerbahçe, Kayseri'de galibiyet peşinde