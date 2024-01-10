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Beşiktaş, Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladı

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Beşiktaş, Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor ile yollarını ayıran Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi 30 yaşındaki sağ bek, bu sezon Adana Demirspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 14, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 6 maçta görev aldı.

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