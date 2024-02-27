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Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman seyircisi alınacak

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Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman seyircisi alınacak
Beşiktaş ile Galatasaray arasında 3 Mart Pazar günü yapılacak derbi maçına 1914 deplasman takım seyircisi alınacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbi maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

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