ZOR OYUNU BOZAR

Ne hazindir ki siyasetin toplumun hemen, hemen her noktasını etkisi altına aldığı bir süreçte İstanbul’un ve yakın çevresinin ne kadar önemli olduğunun farkına bile varamıyoruz. İstanbul’un sahip olduğu kültürel emaneti yeteri kadar ön plana çıkartacak bir politikamız yok. Uzun yıllardır geleceği İstanbul için yeni ve kalıcı bir şeyler yapmayı düşünemez olduk. Günlük yaşantımızı etkileyen sorunlar o kadar çok ki, kimsenin geleceği düşünecek ne haletiruhiyesine vakti nede mali imkanları var. Bu görev ve sorumluluk birinci derecede bu şehri yönetmeye talip olanlara düşüyor

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde oy kullanacağız siyasi partilerin Belediye Başkan adayları belirlendi. Seçilecek olan Başkanın herhangi bir şehri değil, binlerce yıldır varlığını ve cazibesini koruyan yüzyıllardır imparatorluklara Başkentlik yapmış olan bir şehri yöneteceklerini akıllarından çıkarmamalılar.

Petrus Gyllius’ un şu sözü İstanbul’un değerini anlatan tarihi bir sözdür

“ Diğer bütün kentler ölümlüdür, ama sanırım İstanbul, insanları var oldukça yaşayacaktır”

Geçmiş yıllarda dünyanın ilgisini çeken Atina, Belgrad, Bükreş, Tahran, Bağdat, Kahire, Beyrut eskisi gibi cazibe merkezi olmaktan uzaklaşmıştır. Ama İstanbul’un önemi ve değeri zaman ilerledikçe artmaktadır.

Bu şehri yönetmek için aday olanlar, sloganlarla değil projeleriyle İstanbul halkını ikna edip oy istemelidirler. Hemen her şeye muhalefet etmek için muhalefet etmenin bir faydası da anlamı da yok önemli olan bu şehrin vaziyetinin farkına varmak ve onu daha da artırmak için çalışmaktır.

Bu şehirde yaşayanlar, gerekse şehrin yönetimine talip olan adaylar İstanbul’un herhangi bir şehir olmadığının farkında olurlar.

Yaşamı İstanbul’ da geçmiş, mesleki, siyasi ve sosyal faaliyetlerdeki

Tecrübelerime istinaden adaylara tavsiyem, İstanbul’un en önemli iki sorunu kentsel dönüşüm ve ulaşımdır. Diğer sorunlar gelecek olan bu yönetimin üstesinden gelebileceği sorunlardır.

Ancak geçen dönem her şey çok güzel olacak dendi ama her şeyin güzel olduğunu söylemek mümkün değil. Bu dönem kentsel dönüşüm ve ulaşım konularında bilimsel projeler açıklanıyor, ancak bunun finansmanının da nasıl sağlanacağı açıklanmalıdır.

Bu seçimin çekişmeli geçeceği görülüyor. Sadece Büyük Şehir Belediye Başkanlarının değil ilçe Belediye Başkanlarının’ da projeleri önemli olup başarıları Büyük şehir seçimlerini etkileyecektir. Partiler sadece Başkan adaylarının tespiti değil Meclis üyesi adaylarının’ da tespitine dikkat etmelidirler. Kapı, kapı gezerek olan oylardır. Mahalli idareler seçimleri parlamento seçimlerine benzemez burada adaylar yarışmaktadır. Seçmenler kendine yakın olan güvenebileceği adaylara oy verecektir. Bütün adaylar belirlenmeden yapılan anketlere irtibat edilmemelidir adaylar kendilerini ve projelerinin tanıtmalıdırlar, ayrıca adayların vizyon, liyakat ve tecrübelerine dikkat edilerek oy verilmelidir.

Zira İstanbul’u yönetmek Devleti yönetmek kadar zordur.

Ama zor oyunu bozar.

Sağlıcakla kalın.