TEMELİMİZ CUMHURİYETTİR

Cumhuriyet Bayramında toplantılarda konuşmalar yapılır, Televizyonlarda oturumlar düzenlenir, gazetelerde yazarlar yazılar yazar, coşkulu kutlamalar yapılarak Cumhuriyetin önemi anlatılır.

Zamanın Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman DEMİREL’e cumhuriyet nedir diye sorulduğunda

-DEMİREL:

Cumhuriyet demek…

Isparta’nın İslam köyünde elektriği olmayan bir evde doğmuş, Ümmühan DEMİREL ile çiftçi Yahya DEMİREL’in oğlu çobanlık yapmış, tahsil hayatı bin bir zorlukla geçtikten sonra Başbakan… Cumhurbaşkanı olması Cumhuriyet demektir. Ne kadar güzel ifade etmiş rahmetli.

Cumhuriyet demek Malatyalı ilkokul öğretmeni Hatice Hanım ile banka memuru M. Sıddık ÖZAL’ın oğlunun Başbakan ve Cumhurbaşkanı olabilmesi demek.

Cumhuriyet demek…

Adviye Gül ile Kayseri Teyyare fabrikasında çalışan A. Hamdi GÜL’ün oğlunun Başbakan ve Cumhurbaşkanı olması demek.

Cumhuriyet demek…

Tenzile ERDOĞAN ile Rize Güneysulu gemi kaptanı Ahmet ERDOĞAN’ın oğlunun Başbakan ve Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı olması demek.

Yaşasın Cumhuriyet.

Acı ama gerçek olan Cumhuriyetin ilanından üç yıl öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının üzerinden henüz on beş gün geçmiş. Mecliste kapalı oturumda kürsüde M. Kemal Paşa’nın tutanaklardaki sözleri: Millet vebi niteliği taşıyan bir takım adamlar, İngilizlerin parasıyla milletin içine girip kışkırtıcılar görevlendirmişlerdir.

Büyük Atatürk!

Var evet var… Bir takım adamlar… Dünün kışkırtıcılarının benzerleri işbirlikçileri bugünde varlar.

Kurtuluş Savaşı, Milli mücadele…

Bir millet uyanıyor… Fakat halkın direnişine takoz koyan, engellemeye çalışanlarda çok ve içimizdeki işbirlikçileri.

Bunlar cemiyetler kurup faaliyet göstermeye devam ediyorlar,

Büyük Atatürk’ün… Nutukta… Heyeti fesadiye olayı sözünü ettiği Askeri Nigehban Cemiyeti Ortalığı karıştıranlar grubu.

Amaç… Milli mücadeleyi sekteye uğratmak.

Atatürk büyük nutukta bunlar için hainler, alçaklar diyor.

Atatürk yaşasaydı tepeden halimize baksaydı… Galiba bugünde aynı içimizdeki karıştırıcılar, yabancılarla işbirliği yapanlar fitne fesat üretenler için aynı sözleri söylerdi.

Yüzyılda yaşanan tüm olumsuz olaylara rağmen,

Mutluyuz… Gururluyuz…

Coşkuluyuz…

CUMHURİYETİN MİLLETİMİZE BÜYÜK ARMAĞANI: EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR. M. KEMAL ATATÜRK

Cumhuriyetimiz yüz yaşında…

Büyük Atamız’ın Milli irade, kendi istikametinde bir nehir gibi coşup taşmaktır dediği gibi, kurduğu ve yeni nesillere emanet ettiği Cumhuriyet de çağdaş uygarlık yolunda coşup taşıyor… İlerliyor kalkınıyor. Yükselmesini sürdürüyor.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında onu bize armağan eden Atatürk ile silah ve çalışma arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyor, kuruluş yıllarında devrimlere büyük özveriyle destek olan halkımıza aynı duygularla saygılarımızı sunuyoruz.

Ulusumuzun geleceğinin ve bağımsızlığının mimarı olan, Atatürk’ümüzün Milletimize en büyük armağanı olan Cumhuriyet’imizin 100. yılını büyük bir kıvanç, gurur ve coşkuyla kutluyor, T.C kuran Gazi M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz.

Nice Yüzyıllara!...

YILIN GÜZEL SÖZÜ:

Bir millet inanırsa, esarete meydan okur.

Bir Ulus ayaklanırsa dillere destan olur.

Bir asker inanırsa, süngüye siper olur.

Başkomutan Atatürk olursa bir asırlık gurur olur.

ATAÜRK’ÜN BÜYÜK SÖZÜ:

Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa, Orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde muaffakiyet vardır. Muaffakiyet; Muaffak olacağım diye başlayanın ve muaffak oldum diye bilenindir.

Sağlıcakla kalın.