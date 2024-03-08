SİYASETTE EVRENSEL KURAL

Siyaset iddiası ve inancı olan, vefalı insanların işidir. Bu siyasetçiler iz bırakır ve hiçbir zaman unutulmazlar. Birde iddiası olup ta inançtan nasibini almamışlar vardır. Bunlar seçim takvimi başladığında, aday olamadıklarından veya kendisine yakın olan kişi aday yapılmadığında partiye küserler ve istifa ederler. Başka partiye geçerek ayrıldıkları partiye zarar vermeye çalışırlar, hiçbir şey yapamazlarsa hülle parti kurarak koltuk kapmaya çalışırlar kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaparlar. Bunların bir kısmı muvaffak olurlar bu nedenledir ki 2002 yılında 47 olan parti sayısı 2023 yılında 135’i buldu. Bunların çoğunun ne peşlerinden gideni nede kendilerinden başka oyları vardır.

Hepsi’de vatan kurtaracak aslan pozlarında seçim zamanlarında kapı kapı gezerler. Ayrıldıkları partiyi de yerden yere vururlar.

Hiç unutmam Halkçı parti olan ANAVATAN PARTİSİNE geçen Milletvekili (M.K) seçim zamanı listeye alınmayınca işyerime gelip, daha önce rahmetli ÖZAL’ı yere göğe sığdırmayan (M.K) ağza alınmayacak sözler sarf edince kapının yolunu gösterdiğimi hiç unutmam.

Nadiren de olsa rahmetli DEMİREL ve ÖZAL’la bir araya gelme fırsatı bulduğumda en yakınlarındaki kişilerin kendilerine nasıl ihanet ederek başka partilere geçip veya parti kurarak bire bin katarak nasıl iftiralarda bulunduklarını dinlerdim.

Rahmetli DEMİREL’ e dava arkadaşları partiden ayrılıp ta kendine ve partiye ağır hakaretlerde bulunan kişiyi tekrar neden partiye aldığını sorduklarında.

Bizden ayrıldığından bize ağır hakaretler ediyordu şimdi ise rakiplerimize ağır sözler söylüyorlar, partilerde böyleleri de gerekiyor sözü unutulmamıştır.

Merhum ÖZAL’la da Harbiye ordu evindeki görüşmemizde bu konulara değinerek bizden ayrılanların partiye zarar verdiklerinden ve sağlığımdan endişe duyuyorum. Eğer sağlığım el verirde bir on yıl daha iktidarda kalmayı başarabilirsek, Türkiye’yi dünyanın önemli Ülkeleri arasına sokabileceğimizi sözünü hiç unutamam.

Bugünkü iktidar partisinden de ayrılıp, parti kuranlar, ittifak kurarak TBMM girmeyi başarabildiler, ama kurdukları ittifakı devam ettiremediler, bakalım Mahalli idareler seçimlerinde ne derece başarılı olabilecekler göreceğiz.

Siyasette ve Mühendislik mesleğinde elli yıllık tecrübeye sahip bir T.C. vatandaşı olarak Belediye seçimlerinde ülkemizin en büyük sorunu olan kentsel dönüşümü süratle yürütecekleri bilgi ve tecrübeye sahip liyakatler vizyon sahibi adaylara görev alabilmesi için oy verilmesi en büyük dileğimdir. Bil hassa ömrümüzün geçtiği İstanbul şehri için deprem tehlikesi en önemli sorundur. Bu konuda deneyimli bir Başkanın görev alması şarttır. Adaylar bu konuda problemleri iyi değerlendirmelidir.

Mümkün olan zamanda mümkün olanı yapamazsak mümkün olmayan zaman da mucize yaratamayız.

‘’ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN ‘’

Sağlıcakla kalın