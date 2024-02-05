ÇÖZÜM GEÇ OLMASIN

İnsanlar gergin…

Sadece Türkiye’de değil, dünyada gergin…

Rus Ukrayna savaşı, İsrail’in Filistin soykırımı Avrupa’nın eğitimli iş gücü açığı nedeniyle bin bir güçlükle mühendis doktor yetiştirdiğimiz insanlarımızı götürmesi..…

Ama aynı Avrupa turiste vize vermiyor..…

Afrika patlamaya hazır… Avrupa sakin gibi görünse de ipler geriliyor…,

Bizim insanımız ise fazla gergin. Kısa yoldan Türkiye’den kaçmak istiyor…

Gergin olmakta hakları var…

Çünkü üretiyorlar ve üretimden, yani kendi ürettiklerinden yeterince payı alamıyorlar…

Avrupa’da ırkçılık hızla artıyor… Seçimlerde ırkçılar iktidara geliyor.

Türkiye’de ise yavaş yavaş filizlenmeye başladı… Aslında Türkiye’dekine pek ırkçılık denemez…

İnsanca yaşama hakkını elinden alanlarla mücadele olur bunun adı.

Öfkeleniyorsunuz, sonra sakinleşip kendinizi dinlemeye başlıyorsunuz ki, sizde o sert duyguyu yaşamaya başladığınızı fark ediyorsunuz....

İstediğiniz kadar öz eleştiri yapan kendinize suçlayın ama nafile…

Zaten iyice küçülen bir ekmeğimiz var oda ateş pahası. Onu alabilmek için tüm çabanızla yorgun yaşınıza rağmen çalışıyorsunuz…

Sonra, birileri gelip zaten size yetmeyen o ekmeği alıveriyor..

Hem de zorla, hem de yasal olarak..

Hiçte sormuyorlar, kimsenin de umurunda değil bu gelişme; senin karnın doyuyor mu diye sormuyorlar…

Doymuyor, doymadığını söylediğin zaman da en ağır hakaretlere uğruyor birde suçlanıyorsun…

Bizim gençler üniversiteye girebilmek için sınavlarda ter döküyor o elini kolunu sallaya sallaya okula giriyor.

Bunların çoğu Türkçe bilmiyor ve Türkiye’de okudukları halde İstiklal Marşı okutulmasına kızıyor..

Bizim genç burs istediğinde bin dereden bin su getiriliyor, 50 yere imza attırılıp geleceği ipotek altına alınıyor, borçlandırılıyor, ona ise bir dolu karşılıksız para veriliyor…

Benim garibanım iş bulamadığı için gece kondu bile sayılmayacak viranelerde çile çekiyor, onlara kira yardımı yapılıyor…

Ben hastaneye gittiğimde SGK’am yoksa yandım, SGK’am da varsa yüzde yüksek katılım payı ödüyorum, onlar ise elini kolunu sallayarak çıkıyor , ilaçları da bedava alıyor.

Benim deprem bölgesinde insanım aç bilaç yaşam savaşı veriyor, asgari ücrete iş arıyor bulamıyor, ama o hem devletten para alıyor hem sigorta falan istemeden asgari ücretin yarısına çalışarak bizim garibanın ekmeğiyle oynuyor.

Türkiye’de karıştıkları olaylarla ilgili tüm haberler baskılanıyor.

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Bu ülkede hep yabancılar oldu..,

Bulgarı, geldi, Gürcüsü geldi, Romanyalısı Moldavyalısı geldi, hani düşman bellediğimiz Ermeni’si geldi…

Kimseden yüksek ses çıkmadı… Çünkü onlar çalıştı, çalıştı, ter akıttı, üretti…

Ama Ruslar, Ukraynalılar ve Suriyeliler her şeyi altüst etti.. Kiralar füze gibi, artık ev sahibi olmak olanaksız...

İnsanlarımız üzgün, öfkeli ve de gergin … Sessiz durduğuna bakmayın

Yarın bir provokatör çıkar bu yarayı kaşır milletçe çok üzülürüz…

Çözüm geç olmasın, yazık olmasın…

Bu ülke hem bize, hem de dünya insanlığına lazım…