SIRADAKİ HAT-TRİCK’Cİ KİM OLACAK?

Anlaşılan o ki Konyaspor Galatasaray karşısında deposundaki tüm benzini tüketmişti. Üstüne yağmur ve buz gibi soğuk bir havanın olmasıyla, Fenerbahçe'nin yağmura nazire yaparcasına art arda gelen gollerine dayanamadılar. Aslında sarı kırmızılılar önünde çok da iyi mücadele etmişlerdi.

İsmail Kartal futbolcularına önde baskı yapın ve rakibinize nefes aldırmayın demiş olmalıydı. Üçüncü bölgede uygulanan yoğun pres Konyaspor'u sahadan sildi. Rakibin kaleyi bulan şutu yoktu ilk yarıda. Cengiz'in son maçta hat trick yapmasından sonra Dzeko da kervana katıldı güzel iki golün yanında bir de etkili bir penaltı vuruşuyla. Elbette patron sarı lacivertlilerin teknik adamı İsmail Kartal'dır ancak ayağı tertemiz olan ve güveni yüksek olan, ayrıca sert ve düzgün şut atan Dzeko varken Tadic'e penaltı attırmak büyük risk olsa gerek.

MİTCHY KALMALI!

Cengiz mi İrfan mı oynamalı hatta ikisi de aynı anda her iki kanatta da oynar mı derken, İsmail hoca sürpriz bir kararla Tadic'i dinlendirip King'e şans verdi ilk 11'de. Göze batan kim vardı diye sorarsanız ilk yarıda, sarı lacivertli oyuncuların hepsi tam bir ekip olmanın parıltılarını gösterdiler karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe sevdalılarına.

İsmail hoca ikinci yarıya hiç beklenmedik ve erken değişikliklerle başladı. Genellikle takımının taktiksel yapısını hiç degiştirmeyen Kartal, gelen beş golle üç puan garanti altına alınınca, oyunun ikinci bölümüne çift forvetle başlamaya karar vermişti. Fenerbahçe adına ikinci yarının en güzel yanı takımın farklı skora ve aşırı soğuğa rağmen istekli oyununa devam etmesiydi.

Gecenin Notu: İsmail Kartal'ın ikinci yarıdaki farklı taktiği ve çift santrafora dönmesi, ayrıca Tadic'i dinlendirmesi doğru kararlardı. İsmail hoca ne yapıp edip Batshuayi'yi bu takımda tutmalı. Gitmesine izin vermemeli. Takımı üç kulvarda üç kupa için koştururken, Tadic'e uyguladığı tarifeyi Dzeko'ya da uygulayabilir sanırım. Dzeko dinlenip pekala kimi mücadelelere Belçika'lı golcüyle başlayabilir Fenerbahçe. Lig uzun, maraton zorlu. Artık zaman teknik adamın takımından bir adım öne çıkma zamanı. Konya'ya karşı bu adımı attı İsmail hoca. Umarım devamını da getirir!