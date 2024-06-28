NE DE GÜZELSİNİZ BİZİM ÇOCUKLAR

Herkese güven veren taktiksel nokta Çalhanoğlu - İsmail - Salih triosunun orta sahanın merkezini parselleyecek olmasıydı. Hakan öne yakın oynayacak, İsmail ve Salih de sahanın ikinci bölgesinde Çeklere set çekeceklerdi. 12 Ekim 2023 tarihindeki hayatı Hırvatistan deplasmanında da bu şekilde kazanmıştık aslında.

Bu tür karşılaşmalara beraberlik hedefiyle çıkarsanız, oyunu kaybedebilirsiniz. Maalesef biz bu mantaliteyle oyuna hem de çok yavaş başlayınca ne rakibe bir oyun üstünlüğü kurabildik ne de iyi bir performans gösterebildik. Çekler bizden daha üstün gözüktüler. Çekya'nın hem bir oyuncu eksik değilken, oyunun başında, hem de eksikken oyunun bitimine yakın iki mutlak gol fırsatına Mert izin vermedi. Çekler oyun üstünlüğünü sürdürürken Barak'ın gördüğü erken kırmızı kart bizi rahatlattı.

Ancak yine de istediğimiz baskılı oyun gelmedi. Barış Alper santrafor olamayınca, sağa geçti ve ileride göbeğe Arda görevlendirildi Gürcistan maçındaki gibi. Bu da işe yaramadı, Arda'nın şutları da çerçeveyi bulamadı. Bakalım Montella adeta basketbol oyuncuları gibi boylu boslu olan Holes - Hranac - Krejci arasına Cenk veya Bertug hamlesi yapacak mıydı? Bunu hep bir birlikte görecektik.

ALKIŞLAR TOSUN PAŞAYA

Montella sarı kart riskini minimize etmek maksadıyla önce Salih'i sonra da İsmail'i oyundan aldı. Attığımız gol mükemmeldi. Yediğimiz gol ise günümüz modern futbolu adına tam bir utanç belgesiydi. Pozsiyonda Mert'in ayakları havadayken Çek oyuncunun Mert'i bozması tartışmaya açık olmayacak bir şekilde net olarak fauldü. Fakat Romen Hakem ile VAR'ın Polonya'lı hakemi ortaklaşa bir futbol cinayeti işleyerek skoru eşitlediler Çekya adına.

Skorun eşitlenmesi bir yandan, Gürcistan'ın Portekiz'e karşı iki farklı skor elde etmesi Montella'yı ister istemez gole yöneltti ve hocamız en sonunda sahaya golcü sürmek zorunda kaldı. Gürcistan karşılaşmasının bir kopyası olarak yine son anda golü bulup hiçbir matematiksel hesapla uğraşmadan kendi işimizi kendimiz bitirdik.

Gecenin Notu: Barış Alper sağ kanatta oynamalı. Nokta. Maçın adamı seçilmesinin en büyük sebebi ikinci yarıda, kenarda gösterdiği performansı.