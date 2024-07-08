GURURLUYUZ.... TEŞEKKÜRLER

Montella Avusturya karşılaşmasında takıma monte ettiği 3'lü ya da 5'li düzenle oynamayı tercih etti Hollanda'ya da. Mantıklıydı. Avusturya karşısında bir makina gibi işleyen sistem, pekala Portakallara da uygulanabilir ve aynı başarı elde edilebilirdi.

Birinci devrenin ilk 10 dakikası hariç güzel oynadık. Hem savunduk, hem de gol aradık. Golü de bulduk ve skoru koruyarak girdik içeriye. Montella'nın sistemi tıkır tıkır işliyor, hiç kimse disiplinden kopmuyordu.

Koeman, Weghorst değişikliğiyle iki golcüyle oynamayı tercih etti. Bizim oyuncu değişikliği yapmamıza gerek yoktu çünkü takım her hattıyla iyi gidiyordu. Bu noktada İtalyan teknik adam gözlem yapacaktı. Ancak Montella kenarda gözlem yapıp oyunu okuyacağına, müthi bir dalgınlığa büründü.

ÇEYREL FİNALİ ALDI AMA YARI FİNALİ VERDİ

Portakallar dalga dalga gelmeye başlamışlardı. Bizim takımda da gözle görülür yorgunluklar dikkat çekiyordu artık. Öylesine bunalmıştık ki orta yuvarlağı geçemez olmuştuk. Bu arada oyun dengeye gelmişti Stefan de Vrij ile. Gol olur olmaz Joe Veerman ve Micy van de Ven değişiklikleriyle Koeman takımını daha diri hale getirirken, oyuncularına kazanamalıyız dedi resmen.

Bizim tarafa baktığımızda ne hocada ne de klübede herhangi bir hareketlilik yoktu. Sanırım Vincenzo hoca oyunu elindeki oyuncularla uzatmaya götürmek istiyordu. Ama burada sizce bir çelişki ve mantıksızlık söz konusu değil miydi? Nefes nefese kalan sahadaki futbolculara kenardan yeni takviyeler yapmadan bu oyun nasıl uzatmalarla taşınacaktı? Altı dakikada iki gol yiyince başına taş düşercesine gözleri kamaşan İtalyan hoca nihayet yeni oyuncular sürecekti sahaya. Eğri oturup, doğru konuşalım; Çok ama çok geç kalmıştı Montella. İlk golü yer yemez, hem defansa hem de orta sahaya yeni kuvvetler almalıydı. Basireti bağlanmış gibiydi sanki.Biz Cenk Tosun'u oyuna gol atsın diye atarken, Koeman Depay'ı kenara alırken tek forvete dönmüş ve ben istediğimi aldım, artık savunalım mesajını göndermişti futbolcularına.

TOP BİZİ İSTEMEDİ

Düşünebiliyor musunuz, oyunumuz tıkandı, skorumuz yıkandı ve biz ilk santrforumuzu, Cenk'i, 82. dakikada oyuna alıyorduk. Cenk'in sahaya girdiği dakika bana göre bir hayli geçti ve Tosun ile Semih aynı anda oyuna girmelilerdi. Geriye düştükten sonra oyuncularımızın gösterdiği dirayet, kararlılık, üstün oyun ve elde edilen pozisyonlara baktığımızda teknik direktörümüz, futbolcularımız kadar oyuna konsantre değildi. Bu oyuncuların en az ikisinin skor 1-1'ken oyuna girmeleri gerekirken, Montella kararlarını oyunun gidişatına bıraktı maalesef. Kenarda dondu kaldı resmen. Ne diyelim sağlık olsun. Bize muhteşem heyecanlar yaşattığınız için teşekkürler çocuklar.

Gecenin Notu: Taktiğiyle Avusturya'yı deviren İtalyan teknik direktörümüz, maalesef ki aldığı geç kararlarla yarı finali hiç de hak etmediğimiz bir şekilde kaybetmemize neden oldu. Peki Montella gitmeli miudimbu maç sonrasında? Bence hayır! Gelir gelmez ayağının tozuyla Hırvatistan'ı deviren de oydu, Almanları hazırlık maçında yenen de oydu. Kuntz'dan sonra Türk Milli Takımını gruptan lider çıkaran da oydu. Evet Montella Hollanda'ya yarı finali altın tepside hediye etti ama bu milli takımı bu seviyeye çıkaran da kendisi oldu. Bence yola devam etmeli. Yolumuz hala uzun!