BU SEFER HAKEMİ DE YENDİLER!

Çok fazla detay yazmaya gerek yok maç ile ilgili. Arda Kardeşler başta faulleri Fenerbahçe lehine vererek göz boyamak istedi. Sonra ilk fırsatta Djiku'yu ikinci sarıdan oyundan attı. Djiku ayağını yere basmasına ragmen Torrera'nın Hollywoodvari düşüşüne İtalyan VAR hakemi Fabio Maresca da VAR protokolü gereği kırmızının iptali için Arda Kardeşler ekrana çağıramadı.

İsmail Kartal dersini iyi çalışmıştı. Takımını hem deplasman hem de bir derbi karşılaşmasında nasıl oynaması gerektiyse öyle oynattı. Erken eksik kalmalarına rağmen galibiyeti Fred'in ayağından daha önceki dakikalarda elde edebilirlerdi. Bu arada Fred 'in oyununu ayakta alkışlamak lazım.

Okan Buruk tersine tembellik yapmış fena halde sınıfta kalmıştı maç ile ilgili ödevlerini yapmayarak. Takımını derbiye yeterince hazırlayamamıştı. Galatasaray teknik adamıyla ve oyuncularıyla ezeli rakibini çantada keklik görmüştü bir puanı alıp şampiyonluğu ilan etmek adına. Fenerbahçe'li oyuncularsa terlerinin son damlalarına kadar hem de fazlasıyla hak ettiler üç puan almayı.

Gecenin özeti: İlahi adalet tecelli etti. Hak eden kazandı. Hak etmeyen kaybetti.

Gecenin Notu: Yakın bir dönemde ikinci sarıdan kırmızıya dönen pozisyonlarda VAR protokolü yenilenecek ve VAR hakemleri maçın hakemlerini ekrana davet edeceklerdir diye düşünüyorum.